Solapur Buddhist Protest : 'भारतीय बौद्ध महासभेचे साेलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन'; दीक्षाभूमीचे व्यवस्थापन द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाकडे देण्याची मागणी

Solapur Buddhist Mahasabha Protest : मध्य प्रदेश सरकारने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जन्मस्थळ महू येथे भव्य स्मारक बांधून एक प्रशंसनीय काम केले आहे. या स्मारकाचे सध्याचे व्यवस्थापन बाबासाहेबांच्या विचारसरणीच्या विरुद्ध असल्याचा आरोपही महासभेने या निवेदनात केला आहे.
Buddhist Maha Sabha protest in Solapur demanding Dikshabhoomi management rights.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: दीक्षाभूमी स्मारक बांधकाम समितीने असंवैधानिकरित्या नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर कब्जा केल्याचा आरोप करत याचे संपूर्ण व्यवस्थापन द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू डॉ. भीमराव यशवंतराव आंबेडकर) यांच्याकडे सोपवावे, यासह इतर मागण्यांसाठी भारतीय बौद्ध महासभेने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळी इतरही प्रश्‍न मांडण्यात आले.

