Solapur News: 'कार्तिकीसाठी मराठवाड्याला जादा गाड्या'; आदिलाबाद-पंढरपूर दरम्यान विशेष रेल्वेच्या चार फेऱ्या

सोलापूर : 'आषाढी-कार्तिकी विसरू नका मज, सांगतसे गुज पांडुरंग' या अभंगाप्रमाणे वारकरी संप्रदायात कार्तिकी एकादशीला आषाढी पाठोपाठ महत्त्व आहे. यासाठी कार्तिकी वारी कालावधीतील वाढती गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वेने मिरज-लातूर पाठोपाठ आदिलाबादला शुक्रवार (ता.३१) पासून चार जादा गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत. कार्तिकी एकादशीनिमित्त प्रवासी भाविकांची अतिरिक्त गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वेकडून आदिलाबाद आणि पंढरपूर दरम्यान विशेष गाड्या चालविण्यात येणार आहेत..गाडी क्रमांक ०७६१३/०७६१४ आदिलाबाद-पंढरपूर या विशेष गाडीच्या ४ फेऱ्या आहेत. गाडी क्रमांक ०७६१३ ही गाडी ३१ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत आदिलाबादहून सकाळी ८:३० वाजता निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री २ वाजता पंढरपूरला पोचणार आहे. गाडी क्रमांक ०७६१४ स्पेशल पंढरपूर येथून १ आणि ५ नोव्हेंबर रोजी रात्री ८ वाजता निघेल आणि आदिलाबादला दुसऱ्या दिवशी दुपारी १२:१५ वाजता पोचणार आहे..हुबळीहूनही विशेष रेल्वेकार्तिकी एकादशीनिमित्त, हुबळी-पंढरपूर विशेष अनारक्षित गाडी सुरू करण्यात आली आहे. भाविकांची अतिरिक्त गर्दी कमी करण्यासाठी गाडी क्रमांक ०७३५१/०७३५२ एसएसएस हुबळी-पंढरपूर अनारक्षित एक्स्प्रेसच्या चार विशेष फेऱ्या होणार आहेत. गाडी क्रमांक ०७३५१ एसएसएस हुबळी येथून २९ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ५:१० वाजता निघेल आणि त्याच दिवशी सायंकाळी ४ वाजता पंढरपूरला पोचणार आहे. गाडी क्रमांक ०७३५२ पंढरपूरहून २९ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजता निघणार असून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४ वाजता हुबळी येथे पोचणार आहे. .गाडी क्रमांक ०७३६७/०७३६८ एसएसएस हुबळी-पंढरपूर अनारक्षित विशेष गाडीच्या ८ फेऱ्या आहेत. गाडी क्रमांक ०७३६७ ही गाडी ता ३०, ३१ ऑक्टोबर आणि २, ३ नोव्हेंबर रोजी हुबळी येथून पहाटे ५:१० वाजता निघणार असून दिवशी दुपारी ४ वाजता पंढरपूर येथे पोचणार आहे. गाडी क्रमांक ०७३६८ ही गाडी ३०, ३१ ऑक्टोबर आणि २, ३ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजता पंढरपूरहून सुटणार असून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४ वाजता हुबळी येथे पोचणार आहे..२० आणि ११ कोचआदिलाबाद-पंढरपूर या गाडीला ३१ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर रोजी एक वातानुकूलित थ्री टियर, चार स्लीपर क्लास, १३ सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि दोन लगेज कम गार्डच्या ब्रेक व्हॅन असे एकूण २० कोच आहेत तर ४ आणि ५ नोव्हेंबर रोजी एक वातानुकूलित थ्री टियर, २ स्लीपर क्लास, ६ सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि २ सामानासह गार्ड ब्रेक व्हॅन असे ११ कोच आहेत..या गाडीचे थांबेआदिलाबाद-पंढरपूर या गाडीला किनवट, बोधडी बुजूर्ग, धानोरा डेक्कन, सहस्त्रकुंड, हिमायतनगर, भोकर, मुखेड, नांदेड, पूर्णा, परभणी, गंगाखेड, परळी वैजनाथ, पानगाव, लातूर रोड, लातूर, हरंगुळ, औसा रोड, ढोकी, येडशी, धाराशिव, पांगरी, बार्शी टाऊन, शेंद्री, कुर्डुवाडी, मोडनिंब हे थांबे आहेत..