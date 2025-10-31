सोलापूर

Solapur News: 'कार्तिकीसाठी मराठवाड्याला जादा गाड्या'; आदिलाबाद-पंढरपूर दरम्यान विशेष रेल्वेच्या चार फेऱ्या

Kartiki Pilgrimage Rush: गाडी क्रमांक ०७६१३/०७६१४ आदिलाबाद-पंढरपूर या विशेष गाडीच्या ४ फेऱ्या आहेत. गाडी क्रमांक ०७६१३ ही गाडी ३१ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत आदिलाबादहून सकाळी ८:३० वाजता निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री २ वाजता पंढरपूरला पोचणार आहे.
सोलापूर : ‘आषाढी-कार्तिकी विसरू नका मज, सांगतसे गुज पांडुरंग’ या अभंगाप्रमाणे वारकरी संप्रदायात कार्तिकी एकादशीला आषाढी पाठोपाठ महत्त्व आहे. यासाठी कार्तिकी वारी कालावधीतील वाढती गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वेने मिरज-लातूर पाठोपाठ आदिलाबादला शुक्रवार (ता.३१) पासून चार जादा गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत. कार्तिकी एकादशीनिमित्त प्रवासी भाविकांची अतिरिक्त गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वेकडून आदिलाबाद आणि पंढरपूर दरम्यान विशेष गाड्या चालविण्यात येणार आहेत.

