Madha News : सलग ३६ तास बचाव कार्य करत भारतीय जवानांनी वाचवला २६७ ग्रामस्थांचा जीव

सलग ३६ तास कर्तव्यावर राहून भारतीय सैन्य दलाच्या ४१ जवानांनी सीना नदीला आलेल्या महाप्रलयंकारी महापुरात अडकलेल्या २६७ लोकांचे प्राण वाचवले.
Indian Soldiers Rescue 267 Civilians

किरण चव्हाण
माढा - सलग ३६ तास कर्तव्यावर राहून भारतीय सैन्य दलाच्या ४१ जवानांनी सीना नदीला आलेल्या महाप्रलयंकारी महापुरात अडकलेल्या माढा तालुक्यातील राहुलनगर येथील २६७ लोकांचे प्राण वाचवले आहेत.

