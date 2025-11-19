Indira Gandhi:'गरिबांच्या अम्मा घ्यायच्या दिवसात १२ ते १५ सभा'; इंदिरा गांधी यांचा झंजावात, जुन्या जाणत्यांना १९८० ची लख्ख आठवण..

-विक्रम पाठकसोलापूर : जनसंघाचे सरकार पडल्यानंतर काँग्रेसला सत्तेवर आणण्यासाठी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी महिनाभरात अख्खा देश पिंजून काढला. दररोज त्या बारा ते पंधरा सभा घ्यायच्या. प्रचंड ऊर्जा असलेल्या इंदिरा गांधी ३० ते ४० पायऱ्या धावतच चढून स्टेजवर यायच्या. गरिबी हटाओ ही घोषणा देऊन त्यांनी गरिबांसाठी आणलेल्या आर्थिक योजनांमुळे त्यांना गरिबांची अम्मा असे त्यावेळी म्हटले जायचे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...सोलापुरातील ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद जोशी यांनी सांगितले की, आणीबाणीनंतर १९७७ ला इंदिरा गांधी यांचा पराभव झाला. जनसंघाचे सरकार आले. त्यावेळी काँग्रेसला हरवून रक्तविरहित सत्तांतर होऊ शकते हे देशात पहिल्यांदाच घडले. त्यापूर्वी तुम्ही कुठेही शिक्का मारला तरी तो काँग्रेसलाच पडतो, असेही म्हटले जायचे. काँग्रेसशिवाय देशाला पर्याय नाही. इंदिरा गांधीशिवाय दुसरा कोणी नेता नाही, ज्याच्यावर सर्व जबाबदारी द्यावी अशीही चर्चा असायची. मात्र १९७७ ला केवळ दक्षिण भारत महाराष्ट्र अशा काही ठिकाणी त्यांच्या १५० जागा आल्या. पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओरिसा सारख्या राज्यात काँग्रेसला एकही जागा मिळवता आली नाही. ४०० हून अधिक जागा जिंकणारी काँग्रेस १५० वर थांबली. जनसंघाचे सरकार आले, मात्र ते दोन अडीच वर्षांच्या वर टिकू शकले नाही..पुन्हा काँग्रेस आणि इंदिरा गांधी यांच्याशिवाय देशाला पर्याय नाही अशी लाट निर्माण झाली. त्यातच आयर्न लेडी असणाऱ्या इंदिरा यांनी देशभरात दौरे केले. त्यावेळी सभांसाठी वेळेचीही मर्यादा नसायची. सकाळी सातला पहिली सभा झाली तर रात्री शेवटची सभा रात्री एक वाजेपर्यंत चालत असे. हेलिकॉप्टरने त्या प्रवास करायच्या. महिनाभरात देशाच्या कानाकोपऱ्यात फिरून त्यांनी काँग्रेसला मतदानाचे आवाहन केले..हरितक्रांतीने बदलले अर्थकारणदेशाला गहू अमेरिकेतून आयात करावा लागत होता. अन्नधान्याचा दुष्काळ जाणवत होता. अशा परिस्थितीत हरितक्रांती करण्याचे श्रेय इंदिरा गांधींनाच जाते. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहात केवळ कृषीच नव्हे तर पाठबंधारे, अर्थ, महसूल सर्वच मंत्रालयाला हरितक्रांतीच्या कामाला लावले. त्यानंतर इतके धान्य निर्मिती झाली की निर्यात सुरू झाली. आज देश ९६ हजार कोटींचा तांदूळ निर्यात करतो याचीही बीजे हरितक्रांतीतच रोवली गेली, असे अरविंद जोशी यांनी सांगितले..आयआरडीपी ठरले महत्त्वपूर्णदेशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाओ’चा नारा दिला. गरिबी हटविण्यासाठी त्यांनी इंटिग्रेटेड रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचे (आयआरडीपी) नियोजन केले. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून त्यामार्फत गरिबांनाही विविध लघुउद्योग, शेतीसाठी कर्जसुविधा उपलब्ध करून दिली. त्यातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होण्यामुळे गरिबी कमी करण्यासाठी मोठे काम झाले..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...सोलापुरातील सभेला ५० हजार नागरिक१९७२ मध्ये जिल्ह्यातील आचेगाव (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे इंदिरा गांधी यांची सभा झाली होती. त्या सभेला अक्कलकोट व सोलापूर येथून खास ७५ बस सोडण्यात आल्या होत्या. अनेक ठिकाणाहून बैलगाडीनेही नागरिक आले होते. या सभेला सुमारे ५० हजार नागरिक उपस्थित होते, असाही अनुभव सोलापुरातील ज्येष्ठ नागरिक व पत्रकार सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.