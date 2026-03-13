सोलापूर

Solapur Crime: सोलापुरातील एकाला ७२ लाखांना गंडवलं; आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारास दिल्लीतून अटक, जादा परताव्याचे आमिष अन्..

cyber crime case involving international fraud network: क्रिप्टो करन्सीच्या आमिषाने सोलापुरातील व्यक्तीला ७२ लाखांचा फसवणूक
Lured by High Returns, Solapur Victim Loses ₹72 Lakh; Accused Held in Delhi

Lured by High Returns, Solapur Victim Loses ₹72 Lakh; Accused Held in Delhi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शहरातील एकाला क्रिप्टो करन्सीमध्ये पैसे गुंतवल्यास १० ते ३०० टक्के नफा मिळेल, असे आमिष दाखवून सायबर गुन्हेगारांनी तब्बल ७२ लाख ६४ हजार रुपयाला गंडा घातला होता. या गुन्ह्यातील संशयित आंतरराष्ट्रीय आरोपी मूख्य सूत्रधार रोज मगर थापा (वय २३, रा. बोसन, काटमांडू, नेपाळ) याला दिल्लीच्या विमानतळावरून पोलिसांनी अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
crime
delhi
Cyber Fraud
scam
Arrested
district
Arrest
Solapur
International

Related Stories

No stories found.