Solapur Crime: सोलापुरातील एकाला ७२ लाखांना गंडवलं; आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारास दिल्लीतून अटक, जादा परताव्याचे आमिष अन्..

सोलापूर : शहरातील एकाला क्रिप्टो करन्सीमध्ये पैसे गुंतवल्यास १० ते ३०० टक्के नफा मिळेल, असे आमिष दाखवून सायबर गुन्हेगारांनी तब्बल ७२ लाख ६४ हजार रुपयाला गंडा घातला होता. या गुन्ह्यातील संशयित आंतरराष्ट्रीय आरोपी मूख्य सूत्रधार रोज मगर थापा (वय २३, रा. बोसन, काटमांडू, नेपाळ) याला दिल्लीच्या विमानतळावरून पोलिसांनी अटक केली आहे..१५ मे २०२५ रोजी माहिती तंत्रज्ञान काद्यानुसार सोलापूर शहर सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. सायबर गुन्हेगारांनी फिर्यादीला ७२ लाखांहून अधिक रकमेला फसविले होते. या गुन्ह्यात सोलापूर शहर सायबर पोलिसांनी आतापर्यंत चौघे निष्पन्न केले आहेत. मूख्य सूत्रधार रोज थापा याने दोरजे तमांग याच्या मदतीने फिर्यादीची फसवणूक केली होती. थापा हा नेपाळचा नागरिक आहे. .नेपाळमध्ये संपर्कात आलेल्या काही चिनी नागरिकांच्या सांगण्यावरून तो भारतात अन्य साथीदारांसमवेत येत होता. त्यांना कमिशनचे आमिष दाखवून त्यांची बॅंक खाती अशा गुन्ह्यात वापरत होते. दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश व मणिपूर अशा ठिकाणी त्यांनी अनेकांना गंडा घातला आहे..पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, उपायुक्त डॉ. अश्विनी पाटील, सायबर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीशैल गजा, पोलिस उपनिरीक्षक प्रविण भोपळे, नागेश इंगळे, मच्छिंद्र राठोड, प्रकाश गायकवाड, रतिकांत राजमाने यांच्या पथकाने पार पाडली. संशयित आरोपीला न्यायालयाने सहा दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. सायबर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीशैल हे गुन्ह्याच्या अनुषंगाने त्या संशयिताकडे तपास करीत आहेत..सोलापूरच्या पोलिसांची कामगिरीसंशयित आरोपी हा नेपाळचा असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी २०२५ मध्ये त्याच्याविरुद्ध लुक आऊट नोटीस जारी केली होती. गुन्हा दाखल झाल्यापासून रोज थापा हा बाहेरील देशात होता. सोलापूर पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेशी संपर्क ठेवून ८ मार्च रोजी त्याला दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ताब्यात घेतले.