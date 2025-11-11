Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात..

उपळाई बुद्रूक: अत्यंत खडतर आणि प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत पूर्ण करावी लागणारी स्पर्धा म्हणून आयर्नमॅन या स्पर्धेची क्रीडाविश्वात ख्याती आहे. उपळाई बुद्रूकचे सुपुत्र तथा आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी यशस्वीपणे पूर्ण करत अधिकृतपणे ''आयर्नमॅनचा'' किताब पटकावला आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.गोवा येथे ९ ऑक्टोबर रोजी आयर्नमॅन ७०.३ आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा झाली. यामध्ये स्वप्नील पाटील यांनी ही स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण केली. त्यात ११३ किलोमीटरमध्ये ९० किलोमीटर सायकलिंग, २१ किलोमीटर पळणे व दोन किलोमीटर पोहणे असा समावेश होता. या स्पर्धेत विविध देशांच्या स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता..कठोर प्रशिक्षण, शिस्तबद्ध जीवन आणि अविश्रांत प्रयत्न यांच्या जोरावर स्वप्नील पाटील यांनी ही कठीणतम परीक्षा यशस्वीपणे पार करत खऱ्या अर्थाने आयर्नमॅन असल्याचं सिद्ध केले आहे. या स्पर्धेसाठी त्यांना पत्नी प्रियांका देशमुख, मित्र मंगेश चव्हाण, गणेश राख, नवनाथ अग्रवाल, रोहित देवा-झा यांचे पाठबळ मिळाले आहे. नोकरी सांभाळत त्यांनी या स्पर्धेसाठी तयारी करत. वेळेत ही स्पर्धा पूर्ण केल्याबद्दल सर्वच स्तरातून कौतुक केले जात आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...आयर्नमॅन ही फक्त रेस नव्हती, तर माझे स्वप्न साकार होण्याचा क्षण होता. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतर आणि शिस्तबद्ध प्रशिक्षणानंतर अखेर हे ध्येय गाठता आले. माझा मित्र मंगेश चव्हाण च्या सततच्या प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शनाशिवाय हे शक्य नव्हते.- स्वप्नील पाटील, आयकर अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.