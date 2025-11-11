सोलापूर

Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात..

IRS Officer Swapnil Patil Wins Prestigious Ironman Title: स्वप्नील पाटील यांनी ही स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण केली. त्यात ११३ किलोमीटरमध्ये ९० किलोमीटर सायकलिंग, २१ किलोमीटर पळणे व दोन किलोमीटर पोहणे असा समावेश होता. या स्पर्धेत विविध देशांच्या स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता.
IRS Officer Swapnil Patil after completing the Ironman triathlon in 7 hours 54 minutes — a proud moment for Solapur and India.

सकाळ वृत्तसेवा
उपळाई बुद्रूक: अत्यंत खडतर आणि प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत पूर्ण करावी लागणारी स्पर्धा म्हणून आयर्नमॅन या स्पर्धेची क्रीडाविश्वात ख्याती आहे. उपळाई बुद्रूकचे सुपुत्र तथा आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी यशस्वीपणे पूर्ण करत अधिकृतपणे ''आयर्नमॅनचा'' किताब पटकावला आहे.

