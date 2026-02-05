Officials reviewing plans for ITI upgradation under the Skill Development Hub project in Solapur.

सोलापूर

Solapur News: ‘स्किल डेव्हलपमेंट हब’मधून आयटीआयची उन्नती! दुसऱ्या टप्प्यात सोलापूरचा समावेश, राज्याचा ९८ कोटींचा वाटा मंजूर..

Skill Based Education boost for ITI Students in Solapur: सोलापूर आयटीआयचे आधुनिकीकरण; राज्य सरकारचा ९८ कोटींचा वाटा मंजूर
सोलापूर: केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त २४२ कोटी रुपयांच्या स्किल डेव्हलपमेंट हब प्रकल्पामुळे सोलापुरातील आयटीआयमध्ये मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरण होणार आहे. हब अँड स्पोक प्रारूपाद्वारे व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावला जाणार आहे. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सोलापूरचा समावेश झाला आहे.

