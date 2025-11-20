Dilip Mane: कार्यकर्त्यांना ताकद देणे माझे कर्तव्यच; माजी आमदार दिलीप माने; भाजप प्रवेशाबाबत माेठं वक्तव्य, नेमकं काय म्हणाले?

-विठ्ठल सुतारसोलापूर: भाजप प्रवेशाबाबत मी प्रदेश पातळीवर एकाही नेत्याशी पुन्हा संपर्क केला नाही. पण, मतदार संघातील अनेक कार्यकर्ते कोणतीही सत्ता वा पद नसताना मागील १० वर्षापासून सोबत आहेत. मला त्यांचा विचार करावा लागणार आहे. त्यांना ताकद देणे माझे कर्तव्यच आहे. शहरासह मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांच्या भावना व विचार ऐकून घेत पुढील काळात आपण परिस्थिती पाहून निर्णय घेणार आहे, अशी भूमिका माजी आमदार दिलीप माने यांनी मांडली. भाजपातील लांबणीवर पडलेला प्रवेश, कार्यकर्त्यांच्या भावना आणि पुढील वाटचालीबाबत सकाळ प्रतिनिधीने त्यांच्याशी संवाद साधला. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...प्रश्न : कार्यकर्त्यांची तातडीची बैठक बोलावली, काय विशेष कारण होते?उत्तर : माझ्याकडे गेली १० वर्षेकोणतीही सत्ता नाही, कोणतेच पद नाही.तरीही कार्यकर्ते पाठिशी आहेत. कार्यकर्तेमाझ्या शब्दाबाहेर नाहीत. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका निवडणुका जाहीरहातील, त्यांना संधी देण्यची ही वेळ आहे.प्रवेश होईल तेव्हा होईल, पुढील निवडणुकीतील रणनीती ठरविण्यासाठी कार्यकर्त्यांचीबोलावली होती..प्रश्न : कार्यकर्त्यांची काय मागणी होती, आपण काय निर्णय घेतला?उत्तर : भारतीय जनता पक्षातील प्रवेशावरचर्चा झाली, कार्यकर्त्यांना वाट पाहण्याचा सल्ला दिला. महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका आणखी लांब आहेत. पण आगामी निवडणूक जिंकण्यासाठी प्लॅन बी तयार ठेवावा, अशा सूचनाही कार्यकर्त्यांनी केल्या. मतदारसंघात कोणत्याही पक्षात न जाता स्वतंत्र गट म्हणून निवडणूक लढवण्याबाबत काही पदाधिकाऱ्यांनी मत मांडले.प्रश्न : कार्यकर्त्यांना काय सल्ला दिला आहे, पुढील रणनीती काय असणार आहे?उत्तर : दक्षिण सोलापूर मतदारसंघात २२ नगरसेवक, ६ जि. प. गट आहेत. १० वर्षांत कार्यकर्त्यांची ताकद माझ्या पाठीशी कायम आहे. आज त्यांच्यासाठी पुढे येऊन मदत करण्याची वेळ आहे. त्यासाठीच भाजप प्रवेशाची तयारी केली आहे. पण मी स्वत:हून राज्यस्तरावरील नेत्यांशी संपर्क केला नाही. वेट ॲण्ड वॉचची भूमिका राहणार आहे. परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊ, असा सल्ला कार्यकर्त्यांना दिला आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...प्रश्न : भाजपात प्रवेश कधी असणार आहे की स्वतंत्र गट म्हणून लढणार?उत्तर : मी आधीच सांगितले आहे, मी स्वत: कोणालाही पुन्हा संपर्क केला नाही. कार्यकर्ते हीच माझी ताकद आहे. जे काही करायचे आहे ते त्यांच्यासाठीच. त्यांची मते जाणून घेण्यासाठीच बैठक बोलावली होती. कार्यकर्त्यांना ताकद देण्यासाठी स्वतंत्र गट आवश्यकच आहे, पण याचा निर्णय निवडणूका जाहीर होण्यापूर्वी तत्कालीन राजकीय परिस्थिती पाहून घेऊ. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.