Ujjain Jagadguru: ‘लिंगायत हे हिंदूच’; स्वतंत्र धर्माच्या मागणीला उज्जैन जगद्गुरूंचा ठाम नकार, फूट पाडणाऱ्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन

-प्रभुलिंग वारशेट्टी सोलापूर : उज्जैन पीठाचे जगद्गुरू श्री सिद्धलिंग राजदेशीकेंद्र शिवाचार्य महास्वामी यांनी स्वतंत्र लिंगायत धर्माची कल्पना नाकारली आहे. काशी जगद्गुरू डॉ. चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी यांचा धर्म संचारी अनुष्ठान सोहळा नुकताच सोलापुरात झाला. यासाठी वीरशैव लिंगायत परंपरेतील काशी, उज्जैन आणि रंभापुरी या तीन पीठांच्या जगद्गुरूंचे सोलापुरात आले होते. यावेळी ‘सकाळ’ने उज्जैन जगद्गुरूंशी संवाद साधला..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.प्रश्न : वीरशैव लिंगायत आणि हिंदू धर्म यांचे नाते नेमके काय आहे?उत्तर : वीरशैव, लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत हे तीनही शब्द समान अर्थाचे आहेत. हा समाज हिंदू धर्माचा अविभाज्य अंग आहे. वीरशैव लिंगायत आणि हिंदू धर्म यात कोणतेही अंतर नाही. ऐतिहासिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या आपण हिंदू संस्कृतीचाच एक भाग आहोत. त्यामुळे कोणत्याही शासकीय कागदपत्रात लिंगायत समाजाची नोंद हिंदू म्हणूनच होत आली आहे..प्रश्न : लिंगायत हे मूर्तीपूजा करत नाहीत, अशी मांडणी केली जाते. वस्तुस्थिती काय आहे?उत्तर : मूर्तीपूजा, मंदिरदर्शन आणि हिंदू पंचांगानुसार पाळले जाणारे सण हे लिंगायत परंपरेचे हृदय आहेत. भारतातील प्रमुख ज्योतिर्लिंगांची सेवा-पूजा करण्याचा मान लिंगायत समाजाकडे आहे. कुडल संगमदेव, कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन, शंभू महादेव यांना आराध्य मानणारा, इष्टलिंग पूजन करणारा समाज म्हणून लिंगायत समाजाची ओळख आहे. काही लोकांच्या चुकीच्या सांगण्यावरून हजारो वर्षांचा आपला गौरवशाली वारसा सोडणे, ही मोठी चूक ठरेल. आपली मूळ संस्कृती जपणे हीच खरी समाजसेवा आहे..प्रश्न : समाजाला आपला संदेश काय आहे?उत्तर : आपली ओळख हिंदू संस्कृती आणि वीरशैव परंपरेतच सामावलेली आहे. आपल्या पूर्वजांनी जोपासलेला वारसा पुढच्या पिढीपर्यंत नेण्याची जबाबदारी आपली आहे. समाजाचे हित एकतेतच आहे. लिंगायतांचे मूळ हिंदू धर्मातच आहे. जनगणनेत धर्माच्या रकान्यात ‘हिंदू’, जातीच्या रकान्यात ‘वीरशैव लिंगायत’ लिहून त्यापुढे आपली पोटजात (उदा. दीक्षावंत, शीलवंत, कोष्टी, सुतार, पंचम इ.) स्पष्ट नमूद करावी. आपली सामाजिक ओळख टिकवण्यासाठी ही नोंद अचूक करणे आवश्यक आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...प्रश्न : लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा द्या, अशी मागणी पुढे येत आहे. त्याकडे कसे पाहता?उत्तर : ही राजकीय हेतूंनी प्रेरित मागणी आहे. हे एक षड्यंत्र आहे. मोजक्या स्वार्थी लोकांकडून ‘लिंगायत वेगळे’ असा प्रचार केला जात आहे. हिंदू समाजाची ताकद कमी करणे आणि लिंगायत समाजात फूट पाडणे हाच मुख्य उद्देश यामागे आहे. वस्तुस्थिती नाकारून समाजात संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांपासून समाजाने सावध राहण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतीय राज्यघटनेच्या भूमिकेनुसारही लिंगायत हे हिंदूच आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.