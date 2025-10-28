सोलापूर

Solapur Jain community: खरेदीखत रद्द करा, जैन बोर्डिंगची जागा समाजाच्या ताब्यात द्या; सोलापुरातील जैन संघटनेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

Cancel the Sale Deed of Jain Boarding: समाजाला विश्वासात न घेता, हिराचंद नेमचंद संस्थेची गैरमार्गाने कवडी मोल भावात विक्री करण्यात आली आहे. याविरोधात जैन धर्मगुरूंसह समस्त जैन समाजात तीव्र संतापाची भावना आहे. या व्यवहारातील विकासक व विश्वस्त यांच्यात झालेले खरेदीखत रद्द करावे.
Jain community members submit a memorandum to the Solapur District Collector demanding cancellation of the land sale deed of Jain Boarding.

Jain community members submit a memorandum to the Solapur District Collector demanding cancellation of the land sale deed of Jain Boarding.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सकल जैन समाजाला अंधारात ठेवून महाराष्ट्र शासनासह धर्मादाय आयुक्तांची दिशाभूल करून पुणे येथील हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन वसतिगृहाची साडेतीन एकर जागा विश्वस्त मंडळाने विकासकाला विकली आहे. त्यामुळे जैन समाज आक्रोशित झाला आहे. लबाडीने झालेले जागा विक्रीचे खरेदीखत रद्द करावे, अशा मागणीचे निवेदन सोलापुरातील सकल जैन समाजातर्फे उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील यांना सोमवारी दुपारी देण्यात आले.

Loading content, please wait...
District Collector
district
community
Solapur
gang involvement in land disputes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com