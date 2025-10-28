Solapur Jain community: खरेदीखत रद्द करा, जैन बोर्डिंगची जागा समाजाच्या ताब्यात द्या; सोलापुरातील जैन संघटनेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

सोलापूर : सकल जैन समाजाला अंधारात ठेवून महाराष्ट्र शासनासह धर्मादाय आयुक्तांची दिशाभूल करून पुणे येथील हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन वसतिगृहाची साडेतीन एकर जागा विश्वस्त मंडळाने विकासकाला विकली आहे. त्यामुळे जैन समाज आक्रोशित झाला आहे. लबाडीने झालेले जागा विक्रीचे खरेदीखत रद्द करावे, अशा मागणीचे निवेदन सोलापुरातील सकल जैन समाजातर्फे उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील यांना सोमवारी दुपारी देण्यात आले. .Kaikadi Community: कैकाडी समाजाचा करावा अनुसूचित जमातीत समावेश; निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन.समाजाला विश्वासात न घेता, हिराचंद नेमचंद संस्थेची गैरमार्गाने कवडी मोल भावात विक्री करण्यात आली आहे. याविरोधात जैन धर्मगुरूंसह समस्त जैन समाजात तीव्र संतापाची भावना आहे. या व्यवहारातील विकासक व विश्वस्त यांच्यात झालेले खरेदीखत रद्द करावे. व्यवहार रद्द करण्याची विनंती करणारा ई-मेल पाठविला असला तरी जोपर्यंत सरकार बोर्डिंगच्या जागेवर ट्रस्टचे नाव पुन्हा लावत नाही, तोपर्यंत समाजाचा लढा संपणार नाही. सरकारने १ नोव्हेंबरपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा जैन समाजाने निवेदनाद्वारे दिला आहे..याप्रसंगी सकल जैन समाज, सर्व मंदिर ट्रस्टी, शैक्षणिक व सामाजिक संस्था यांच्यासह केतन शहा, श्याम पाटील, अभिनंदन विभूते, सुनील गांधी, मनीष शहा, निशा गांधी, साधना संगवे, पल्लवी मेहता, कामिनी गांधी, प्रीती मेहता यांच्यासह जैन समाजबांधव उपस्थित होते..Solapur Crime: खंडणी, अपहरण, खुनाचा प्रयत्न; तिघांवर मोक्काची कारवाई.१ नोव्हेंबरपासून आचार्य श्री गुप्तीनंदीजी महाराज अन्न व जलत्याग आंदोलन करणार आहेत. जैन समाजाच्या भावनेचा व मंदिराच्या पावित्र्याचा विचार करून सरकारने तातडीने बोर्डिंगच्या जागेचे खरेदीखत रद्द करून जागेवर ट्रस्टचे नाव लावावे. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात जैन समाज यापेक्षाही तीव्र भूमिका घेऊन उपोषण करेल.- धीरज बलदोटा, सकल जैन समाज प्रतिनिधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.