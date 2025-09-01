Minister Jayakumar Gore: शरद पवारांनी पूर्वीच मराठा आरक्षणावर विचार करायला हवा होता: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; मुंबईत आंदोलनाची वेळच आली नसती

पंढरपूर: राज्यातील आरक्षण प्रश्नांवर ज्येष्ठनेते शरद पवार यांचा खूप अभ्यास आहे. ते सत्तेत असताना मराठा आरक्षणावर अभ्यास केला असता, तर आज मराठा समाज बांधवांवर मुंबईत आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती, असा उपरोधिक टोला पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी लगावला..दुर्दैवी घटना! 'सोलापूरमध्ये घरात गॅस लिकेज; दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू', बेशुद्ध तिघांपैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक.मंत्री गोरे रविवारी (ता. ३१) पंढरपुरात एका कार्यक्रमासाठी आले होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी शरद पवारांवर निशाना साधला. मंत्री गोरे म्हणाले, मराठा समाजाला जे काही दिले आहे, ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. जे देतील ते देखील फडणवीसच देतील. शरद पवार हे ज्येष्ठ नेते आहेत. राज्याच्या राजकारणात अनेक वर्षे त्यांनी काम केले आहे. आरक्षण प्रश्नावर तर त्यांचा खूप अभ्यास आहे. .ते जे आज मराठा आरक्षणावर बोलत आहेत. त्यावर पूर्वीच सत्तेत असताना त्यांनी अभ्यास केला असता तर आज मराठा समाज बांधवांवर आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती. आजही अनेक मराठा समाज बांधव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करतात. परंतु काही लोकांना ते पटत नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती म्हणून २३७ जागा निवडून आल्या आहेत. स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सर्व समाज घटकांना न्याय देण्याची भूमिका पार पाडतात. .धक्कादायक! 'विठुरायाच्या लाडू प्रसादाच्या पाकिटामध्ये आळी'; मंदिर समितीच्या भोंगळ कारभारामुळे भाविकांमध्ये नाराजी.मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील दीड लाख उद्योजक बनवले आहेत, असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले. यावेळी आमदार समाधान आवताडे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार, शशिकांत चव्हाण, माऊली हळणवर आदी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.