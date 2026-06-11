Jaykumar Gore: दुसऱ्याच्या घरात काय जळतंय ते पाहण्याआधी स्वतःच्या घराकडे बघा; जयकुमार गोरेंचा धैर्यशील मोहितेंना टोला, आमदार रोहित पवारांची नौटंकी

-भारत नागणेपंढरपूर: विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि माढ्याचे शरद पवार गटाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्यात चांगलेच वाकयुद्ध रंगले आहे. दोन दिवसांपूर्वी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी पालकमंत्री आहेत की पोस्टमन हे गोरे यांनी ठरवावे तसेच पक्षातील निष्ठावंतावर पालकमंत्री अन्याय करतात अशी टिप्पणी केली होती. त्यावर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्यावर पंढरपुरात निशाणा साधला. दुसर्याच्या घरात काय चाललय हे बघण्यापेक्षा आपल्या घरात काय जळतय याकडे आधी लक्ष द्या, असा उपरोधीक टोला पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी खासदार धैर्यशील मोहिते यांना लगावला..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निवासस्थानी भाजप नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांची बैठक झाली. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना पालकमंत्री गोरे यांनी मोहिते यांच्यावर जोरदार टीका केली. मंत्री गोरे म्हणाले, सर्वसामान्य कार्यकर्ता आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यातील मी एक दुवा म्हणून काम करतो. मला कोणी पोस्टमन म्हणून हिणवत असेल तर ते माझासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. पोस्टमनच्या माध्यमातून लोकांचे प्रश्न सुटत असतील तर मला त्यात आनंदच आहे. कोणी पोष्टमन म्हटले काय किंवा वकील म्हटले तरी मला काही फरक पडत नाही..भाजपच्या निष्ठावंतावर आपण अन्याय केला अशी टिका विरोधकांकडून केली जाते असे विचारले असता,पालकमंत्री गोरे म्हणाले, विरोधकांना आता काम राहिले नाही. प्रशांत परिचारक नाराज नाहीत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांचा योग्यवेळी सन्मान करतील. त्यांचे मुख्यमंत्र्यांशी आमच्यापेक्षा चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे त्यांची कोणी चिंता करु नये. दुसर्याच्या घरात काय चाललय हे पाहण्यापेक्षा आपल्या घरात काय जळतय याचा आधी त्यांनी विचार करावा. त्यांचे तीन तीन आमदार त्यांना सोडून आम्हाला पाठिंबा देतायत. याचे त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे असा टोलाही त्यांनी मोहिते पाटील यांना लगावला..आमदार रोहित पवारांची नौटंकीराज्यातील शेतकर्यांना राज्य सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफी जाहीर केली आहे. येत्या काही दिवसात त्याची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. परंतु आमदार रोहित पवार शेतकर्यांमध्ये चुकीचा संदेश देण्यासाठी अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. त्यांनी कर्ज माफीच्या विषयावर सरकारशी चर्चा करावी, आम्ही चर्चेला तयार आहे,पण तसे न करता, केवळ प्रसिध्दी मिळवण्यासाठी त्यांची ही नौटंकी सुरु असल्याची टीकाही पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.पंतप्रधान मोदींमुळे देशाची प्रगतीगेल्या बारा वर्षापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाची सेवा करत आहे. या दरम्यान त्यांनी देशातील कष्टकरी सर्वसामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून अनेक पायभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. शेतकर्यांना मदत केली. उद्योग व्यापार वाढीला चालना दिली. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत झाली. आज देशाची अर्थव्यवस्था जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. लवकरच देश तिसर्या स्थानावर आणण्याासाठी मोदीजींचे प्रयत्न सुरु आहेत. आणखी तीन वर्षांचा त्यांचा कार्यकाळ आहे. देशाच्या इतिहासामध्ये सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहण्याचा बहुमान त्यांना मिळाला आहे.हे आमच्या सारख्या कार्यकर्त्यांसाठी अभिमान असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.