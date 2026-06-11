सोलापूर

Jaykumar Gore: दुसऱ्याच्या घरात काय जळतंय ते पाहण्याआधी स्वतःच्या घराकडे बघा; जयकुमार गोरेंचा धैर्यशील मोहितेंना टोला, आमदार रोहित पवारांची नौटंकी

Rohit Pawar protest criticized by Jaykumar Gore: विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचा धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्यावर घणाघाती पलटवार; ‘दुसऱ्याच्या घरात काय जळतंय पाहण्यापेक्षा स्वतःच्या घराकडे पाहा’ असा उपरोधिक टोला
Jaykumar Gore

Jaykumar Gore

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-भारत नागणे

पंढरपूर: विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि माढ्याचे शरद पवार गटाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्यात चांगलेच वाकयुद्ध रंगले आहे. दोन दिवसांपूर्वी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी पालकमंत्री आहेत की पोस्टमन हे गोरे यांनी ठरवावे तसेच पक्षातील निष्ठावंतावर पालकमंत्री अन्याय करतात अशी टिप्पणी केली होती. त्यावर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्यावर पंढरपुरात निशाणा साधला. दुसर्याच्या घरात काय चाललय हे बघण्यापेक्षा आपल्या घरात काय जळतय याकडे आधी लक्ष द्या, असा उपरोधीक टोला पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी खासदार धैर्यशील मोहिते यांना लगावला.

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