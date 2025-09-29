Tembhurni Crime: 'दरवाजा तोडून मारहाण; पळवले दागिने', टेंभुर्णी शहरात घटना; एक जखमी, दीड लाखाचा ऐवज लंपास

टेंभुर्णी : टेंभुर्णी अकलूज रस्त्यावरील श्री संत सावतामाळी मंगल कार्यालयासमोरील घराच्या दरवाजावर दगड मारत दरवाजा तोडून चोरट्यांनी प्रवेश केला. एकास लोखंडी टॉमी, दगडाने मारहाण करून जखमी केले व दोन महिलांच्या गळ्यातील सोन्याचे गंठण व कानातील टॉप्स असा एक लाख ४६ हजार दोनशे रूपयांचा ऐवज चोरट्यांनी जबरदस्तीने चोरून नेला. चोरट्यांनी केलेल्या मारहाणीत नबी रसूल मौला शेख (वय ५२ रा. टेंभुर्णी) हे जखमी झाले. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.शनिवारी मध्यरात्री पावणे एक ते दीड वाजण्याच्या दरम्यान ही जबरी चोरीची घटना घडली. नबी रसूल मौला शेख शनिवारी रात्री जेवण करून पत्र्याच्या घरात झोपले होते. रात्री पावणे एक वाजण्याच्या सुमारास घराच्या दरवाजावर दगड मारल्याचा आवाज आला. काही वेळाचे दरवाजा तोडून चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला. बरमुडा टी शर्ट घातलेले २५ ते ३० वर्षे वयाच्या चोरट्यांनी लोखंडी टॉमीने नबी रसूल मौला शेख यांच्या हात व पायांवर मारहाण करीत पैशाची मागणी केली. चोरट्यांनी त्यांना धमकी दिली. जबरदस्तीने पत्नी मुन्नी शेख (वय ४५) यांच्या गळ्यातील गंठण, टॉप्स व बहिण सलीमा शेख (वय ५६) यांच्या गळ्यातील गंठण असा अंदाजे १ लाख ४६ हजार २०० रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले..या घटनेची माहिती समजताच टेंभुर्णी ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक नारायण पवार सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी आले. उपविभागीय पोलिस अधिकारी अंजना कृष्ण व्ही. एस यांनीही घटनास्थळास भेट दिली. जबरी चोरीच्या तपासासाठी फॉरेन्सिक टीम व श्वानपथक बोलविण्यात आले होते. तसेच पोलिसांनी घटनास्थळावरून ठसे घेतले. तपासासाठी पोलिसांची दोन पथक तयार करून रवाना करण्यात आली आहेत. नबी रसूल मौला शेख यांनी टेंभुर्णी ठाण्यात फिर्याद दाखल केली असून तपास पोलिस उपनिरीक्षक कुलदीप सोनटक्के करीत आहेत..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.पळवलेली कार सापडलीचोरट्यांनी शेख यांची घरासमोरील टाटा नेक्सो कारही पळविली होती. सकाळी ती कार जुन्या सोलापूर- पुणे महामार्गावरील हॉटेल जंजिरासमोर आढळून आली. नबी रसूल मौला शेख यांच्या घरी चोरी करण्याचा यापूर्वीही प्रयत्न झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.