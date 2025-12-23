सोलापूर

Employment fraud:'नोकरीच्या आमिषाने १५ लाखांची फसवणूक'; साेलापूर जिल्ह्यातील दाेघांना आयकर विभागात नोकरी लावताे सांगितले अन्..

Employment scam promising income tax jobs: आयकर विभागात नोकरीचे आमिष, सांगोल्यात १५ लाखांची फसवणूक
Police officials recording details in a job fraud case registered in Solapur district.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला : आयकर विभागात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून दोन मुलांसाठी प्रत्येकी साडेसात लाख रुपये घेतले. एकूण १५ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी संशयित आरोपीविरुद्ध सांगोला पोलिस ठाण्यात दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime
Employment
district
Income Tax Department
police investigation
Fraud Crime
Solapur
job scam
financial crime investigation

