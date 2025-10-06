सोलापूर

Solapur News: 'मूर्तिकारांच्या अतिक्रमित २० झोपड्या जमीनदोस्त'; महापालिका अतिक्रमण प्रतिबंधक, मंडई विभागाची संयुक्त कारवाई

Encroachments Demolished: कारवाईदरम्यान २० झोपड्या हटविण्यात आल्या असून, उर्वरित ३ झोपड्यांसाठी १२ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मुदत दिली आहे. यावेळी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. जेसीबीच्या साहाय्याने ही कार्यवाही करण्यात आली.
Municipal staff during anti-encroachment drive at Mandai area; 20 encroached huts of idol makers demolished in joint action.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : विजयपूर रस्त्यावरील प्राणी संग्रहालयासमोर मूर्तिकारांच्या अतिक्रमित २० झोपड्या महापालिकेच्या पथकाकडून हटविण्यात आल्या आहेत. महापालिका अतिक्रमण प्रतिबंधक विभाग आणि मंडई विभागाने रविवारी ही संयुक्त कारवाई केली.

