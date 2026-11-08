Mangalwedha News: शेतकऱ्यांची काळी दिवाळी होऊ देणार नाही! शिवसैनिक थेट बांधावर जाणार; खासदार ज्योती वाघमारे यांची घोषणा

मंगळवेढा : दुष्काळजन्य परिस्थितीने राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे त्यांच्या समोरील यंदाची दिवाळी काळी दिवाळी आहे मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांची काळी दिवाळी होऊन देऊ नका अशा सूचना दिल्यामुळे आम्ही शिवसैनिक यंदाची दिवाळी शेतकरी समवेत बांधावर करणार असल्याचे खा.ज्योती वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.शिवसेना नेते अनिल सावंत यांच्या संपर्क कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होत्या. यावेळी तालुकाध्यक्ष आबा लांडे, संतोष रंदवे, सिताराम भगरे, जमीर इनामदार, परमेश्वर लेडवे, पंकज चव्हाण,आदी उपस्थित होते. दुष्काळाच्या निमित्ताने तालुक्यातील जवळपास दहा हजार कुटुंबात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून देण्यात आलेल्या शिधाचे वाटप करण्यात आले यावेळी बोलताना खा. वाघमारे म्हणाल्या की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अनाथाचे नाथ असल्यामुळे त्यांनी अनाथाबरोबर गोरगरीब,महिला,वयोस्कर,शेतकरी यांच्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या. त्याचा लाभ त्या लोकांना मिळालेला आहे. खरिपाची पीक पूर्णपणे वाया गेल्यामुळे यंदाच्या दिवाळीसाठी शेतकऱ्यासमोर मोठे संकट आहे..अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना दिवाळी साजरी करता यावी म्हणून नुकसान भरपाईपोटी अग्रीम स्वरूपात पाच हजार रुपयाची मदत देऊ केली. येत्या काही दिवसात जनावराचा चारा, पाणी, रोजगार यासाठी शिवसैनिक प्रयत्न करेल व त्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा देखील करेल. तालुक्यामध्ये केंद्रीय पथकाचा दौरा होऊन देखील अद्याप अहवाल न दिल्यामुळे मदतीबाबतच्या घोषणा केल्या नाहीत या संदर्भात विचारले असता केंद्रीय पथकाचा अहवाल लवकरात लवकर देण्यासाठी पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना आवश्यकते मदतीची घोषणा लवकर करावी..यासाठी मी स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करेल तसेच तालुक्यातील रद्द झालेल्या 4777 शिधापत्रिका धारकांबरोबर तालुक्याला वाढीव ईस्टांक कसा मिळेल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून घेणार आहे 1972 पेक्षा दुष्काळापेक्षा यंदाचा दुष्काळ वाईट आहे. आता कुठेतरी झळा बसायला सुरुवात झाली आहे, अजून आपणास आठ महिने सोसायचे आहेत सोलापूरची लेक म्हणून यासाठी प्रयत्न पाठपुरावा आणि प्रयत्न करणार आहे. .Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.शिवाय दुष्काळामध्ये शिवसेना पदाधिकारी प्रति एकनाथ शिंदे म्हणून दुष्काळग्रस्त जनतेबरोबर काम करत सोबत राहील शिवाय केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यात प्रशासनाकडून रस्त्यालगतचीच गावे दाखवली जातात ते पण दुष्काळी गावे किंवा दुष्काळी झळा सोसाव्या लागणारी गावे मात्र तशीच राहतात तरी सर्वच गावाचे मूल्यमार्फन व्हावे यासाठी यावर विचारले असता याबाबत प्रशासनाकडून योग्य ती माहिती घेऊन लक्ष देणार असल्याचे यावेळी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.