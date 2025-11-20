Bicycle Riding: 'सोलापूरच्या चौघांनी के२के सायकल रायडिंगमध्ये रचला इतिहास'; काश्मीर ते कन्याकुमारी १६ दिवसांमध्ये ४२०० किमी प्रवास पूर्ण..

सोलापूर : केंद्र सरकारच्या ‘फिट इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या अत्यंत आव्हानात्मक ‘के२के’ (काश्मीर ते कन्याकुमारी) सायकलिंग इव्हेंटमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील चार सायकलस्वारांनी विक्रमी कामगिरी केली आहे. शंकर चव्हाण, सचिन बंडगर, मनोज चोपडे आणि अमृत खेडकर या धाडसी सायकलस्वार संघाने केवळ १६ दिवसांमध्ये तब्बल ४२५० किलोमीटरचा प्रवास सायकलवरून यशस्वीरित्या पूर्ण केला..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...देशाच्या उत्तरेकडील काश्मीर येथून ३१ ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेली ही अवघड मोहीम दक्षिण टोकावरील कन्याकुमारी येथे १७ नोव्हेंबर रोजी सुखरूपपणे पूर्ण झाली. या चारही सायकलस्वारांनी आपल्या जबरदस्त शारीरिक क्षमता आणि मानसिक बळाच्या जोरावर हा खडतर प्रवास अगदी लीलया पार पाडला..या इव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या देशभरातील सुमारे दीडशे सायकलस्वारांमध्ये सोलापूरच्या या वीरांनी आपली कामगिरी सिद्ध केली. त्यांचे कौतुक होत आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...स्पर्धेदरम्यान संपूर्ण मार्गावर ॲम्ब्युलन्सची व उपचाराची सोय होती. एकूण १५० जणांनी यात सहभाग नोंदवला होता. त्यापैकी २० जणांनी अर्ध्यातून माघार घेतली. एकूण १३० जणांनी स्पर्धा यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. बुधवारी सकाळी १०.३० वाजता सोलापूरमध्ये पोचलो. उद्यापासून पुन्हा ६०-७० किमी सायकल प्रवास सराव सुरू असणार आहे. के२के स्पर्धेमुळे आणखीनच उत्साह वाढला आहे. पुढील आयोजन कधी करतात याकडे लक्ष आहे.- शंकर चव्हाण, के२के मोहिमेतील यशस्वी रायडर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.