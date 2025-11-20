सोलापूर

Bicycle Riding: 'सोलापूरच्या चौघांनी के२के सायकल रायडिंगमध्ये रचला इतिहास'; काश्मीर ते कन्याकुमारी १६ दिवसांमध्ये ४२०० किमी प्रवास पूर्ण..

K2K Cycling Triumph: त्यांच्या चिकाटी, तग धरण्याची क्षमता आणि संघभावनेमुळे ही मोहीम यशस्वी झाली. सोलापूरातील क्रीडा प्रेमी आणि नागरिकांनी या यशाचे जोरदार कौतुक केले आहे. युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरतील अशी ही कामगिरी सायकलिंगच्या जगात नवे मापदंड ठरवणारी ठरली आहे.
Four Solapur cyclists celebrate after completing the 4200 km K2K ride from Kashmir to Kanyakumari.

Four Solapur cyclists celebrate after completing the 4200 km K2K ride from Kashmir to Kanyakumari.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : केंद्र सरकारच्या ‘फिट इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या अत्यंत आव्हानात्मक ‘के२के’ (काश्मीर ते कन्याकुमारी) सायकलिंग इव्हेंटमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील चार सायकलस्वारांनी विक्रमी कामगिरी केली आहे. शंकर चव्हाण, सचिन बंडगर, मनोज चोपडे आणि अमृत खेडकर या धाडसी सायकलस्वार संघाने केवळ १६ दिवसांमध्ये तब्बल ४२५० किलोमीटरचा प्रवास सायकलवरून यशस्वीरित्या पूर्ण केला.

Loading content, please wait...
sports
district
Kashmir
Cycling
Solapur
National

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com