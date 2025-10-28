सोलापूर

Kaikadi Community: कैकाडी समाजाचा करावा अनुसूचित जमातीत समावेश; निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Kaikadi Samaj Urges ST Status Recognition: विधान भवनावर मोर्चा, विधानसभेत तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी सूचनांच्या माध्यमातून चर्चा करण्यात आली, तरीही कैकाडी समाजाला न्याय मिळाला नाही. यामुळे हैदराबाद गॅझेटनुसार कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करावा.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: राज्यातील कैकाडी समाज तीन वेगवेगळ्या मागासवर्गीय प्रवर्गांत समाविष्ट आहे. विदर्भातील कैकाडी समाज हा अनुसूचित जातीमध्ये तर उर्वरित राज्यात हा समाज विमुक्त जातीमध्ये समावेश केला आहे. हाच समाज केंद्र शासनाच्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसीमध्ये समाविष्ट आहे. तीन वेगवेगळ्या प्रवर्गांत टाकल्याने कैकाडी समाजाला कोणताही लाभ मिळत नाही. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेटनुसार समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करावा, अशा मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.

