Bribery Action:'करकंबच्या मंडलाधिकाऱ्याला ४० हजारांची लाच घेताना अटक'; पैशाचा हव्यास नडला, साेलापुरात उडाली खळबळ..

सोलापूर : तलाठ्यांनी लावलेली जमिनीची नोंद मंडलाधिकाऱ्यांनी फेटाळली. ऑनलाइन नोंद लावण्यासाठी करकंबचा मंडलाधिकारी राजेंद्र भगवान वाघमारे (वय ५३, रा. भाळवणी, ता. पंढरपूर) याने लाच मागितली. ४० हजारांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे येथील पथकाने रंगेहाथ पकडले आहे..तक्रारदाराने जमीन घेतली होती. तलाठ्याने नियमानुसार जमिनीची नोंद लावली होती. पुढील मंजुरीसाठी तलाठ्यांनी ती नोंद मंडलाधिकाऱ्यांकडे पाठवली होती. ती नोंद फेटाळल्याचे मंडलाधिकारी वाघमारे याने सांगितले, पण नोंद धरण्यासाठी त्याने ५० हजार रुपयांची लाच मागितली. तडजोडीअंती तक्रारदाराने ४० हजार रुपये देण्याचे ठरले. .मात्र, रितसर नोंदीसाठी मंडलाधिकारी लाच मागत असल्याची तक्रार शेतकऱ्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची शहानिशा केली आणि पुण्याच्या पथकाने सापळा रचला. गुरूवारी (ता. ९) दुपारी साडेचारच्या सुमारास मंडलाधिकाऱ्याने लाचेची रक्कम स्विकारण्यासाठी पंढरपूर तहसील कार्यालयामागील रायगड भवनमागे बोलावले होते. त्याठिकाणी रक्कम घेतली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाला पाहताच रक्कम तेथेच टाकून त्याने पळ काढला होता. .मात्र त्याला पथकाने पकडले. ही कारवाई विभागाचे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर पोलिस अधीक्षक अजित पाटील, अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक प्रविण निंबाळकर, सुहास हट्टेकर व रविंद्र लांभाते यांच्या नेतृत्वातील पथकाने पार पाडली. अधिकाऱ्यांनी मंडलाधिकाऱ्याच्या घराचीही झडती घेतली.