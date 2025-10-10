सोलापूर

Bribery Action:'करकंबच्या मंडलाधिकाऱ्याला ४० हजारांची लाच घेताना अटक'; पैशाचा हव्यास नडला, साेलापुरात उडाली खळबळ..

Stir in Karankamba Region: गुरूवारी (ता. ९) दुपारी साडेचारच्या सुमारास मंडलाधिकाऱ्याने लाचेची रक्कम स्विकारण्यासाठी पंढरपूर तहसील कार्यालयामागील रायगड भवनमागे बोलावले होते. त्याठिकाणी रक्कम घेतली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाला पाहताच रक्कम तेथेच टाकून त्याने पळ काढला होता.
ACB Solapur team arrests Karankamba Mandal Officer red-handed while accepting ₹40,000 bribe from a local resident.

ACB Solapur team arrests Karankamba Mandal Officer red-handed while accepting ₹40,000 bribe from a local resident.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : तलाठ्यांनी लावलेली जमिनीची नोंद मंडलाधिकाऱ्यांनी फेटाळली. ऑनलाइन नोंद लावण्यासाठी करकंबचा मंडलाधिकारी राजेंद्र भगवान वाघमारे (वय ५३, रा. भाळवणी, ता. पंढरपूर) याने लाच मागितली. ४० हजारांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे येथील पथकाने रंगेहाथ पकडले आहे.

Loading content, please wait...
Action
district
Arrest
Government officer
Anti Corruption Department
Bribery Case
Bribery department
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com