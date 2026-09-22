Karmaveer Bhaurao Patil: कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि सोलापूरचे अतूट नाते; शिक्षणप्रसारापासून सामाजिक चळवळीपर्यंत

-अरविंद मोटेसोलापूर : जैन समाजाचे आद्य सुधारक व पुरोगामी विचारांचे ज्येष्ठ पत्रकार शेठ हिराचंद नेमचंद दोशी यांच्या हीरक महोत्सवानिमित्त १९३७ मध्ये सोलापुरात आयोजित भव्य सोहळ्यात शेठ हिराचंदजींना शुभेच्छा देण्यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील खास सोलापुरात आले होते. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.इंदोरचे सर शेठ हुकूमचंद प्रमुख पाहुणे असलेल्या या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे पहिले अर्थमंत्री दिवाण बहादूर अण्णासाहेब लठ्ठे, आमदार कलंत्री आक्का यांच्यासह अनेक जैन नेते व विचारवंत उपस्थित होते. विविध सामाजिक प्रवाहांशी अण्णांचा असलेला संवाद यातून अधोरेखित झाला..कर्मवीर अण्णांचे सोलापूरशी असलेले नाते मात्र या एका कार्यक्रमापुरते नव्हते. बहुजन समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी उभारलेल्या ‘रयत’च्या विस्तारासाठी त्यांनी सोलापुरातील स्थानिक संस्था व दानशूर व्यक्तींशीही सातत्याने संपर्क ठेवला. जैन पाठशाळेचे हायस्कूल बंद पडल्यानंतर तेथील निष्णात शिक्षक, बेंच व अन्य फर्निचर रयत शिक्षण संस्थेला मिळावे, यासाठी अण्णांनी पुढाकार घेतला. .संस्थेच्या उपक्रमाला ‘रावजी सखाराम दोशी’ यांचे नाव देण्याबाबत शेठ गोविंदजी रावजी दोशी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांनी चर्चा केली होती. शिक्षणाबरोबरच सत्यशोधक चळवळीच्या प्रचारापासून शेतकरी-कामगारांच्या राजकारणापर्यंत अण्णांच्या कार्याचे धागे सोलापूरशी जोडले गेले. शेतकरी कामगार पक्षाचे पहिले राज्य अधिवेशनही ५ व ६ सप्टेंबर १९४८ रोजी सोलापुरात झाले..सोलापूरशी स्नेहाचा धागासार्वजनिक आणि शैक्षणिक कार्यासोबतच कर्मवीर अण्णांचे सोलापूरशी कौटुंबिक व जिव्हाळ्याचे नाते होते. सोलापूरचे उद्योगपती कलगोंडा पाटील हे अण्णांचे मेहुणे होत. कलगोंडा पाटील यांच्या घरातील कौटुंबिक लग्नसोहळे असोत वा सोलापूर शहरातील इतर प्रमुख कार्यक्रम, अण्णा आपल्या व्यस्त दिनक्रमातून वेळ काढून आवर्जून उपस्थित राहत असत. सोलापूरच्या सामाजिक वर्तुळात अण्णांचे असलेले स्थान आणि येथील स्नेहीजनांशी असणारा त्यांचा जिव्हाळा यातून स्पष्ट होतो..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि सोलापूर हा केवळ एका शहराशी असलेला संपर्क नसून तो सामाजिक सुधारणा, शिक्षणप्रसार आणि वैचारिक देवाणघेवाणीचा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे सोलापूर शहर व जिल्ह्याशी असलेले नाते आजही रयत शिक्षण संस्थेच्या जाळ्यातून दिसून येते.- रावसाहेब पाटील, ज्येष्ठ विचारवंत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.