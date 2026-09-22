सोलापूर

Karmaveer Bhaurao Patil: कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि सोलापूरचे अतूट नाते; शिक्षणप्रसारापासून सामाजिक चळवळीपर्यंत

Karmaveer Bhaurao Patil And Solapur Historic Educational Bond: रयतच्या विस्तारापासून सत्यशोधक चळवळीपर्यंत, बहुजन शिक्षण, सामाजिक सुधारणा आणि वैचारिक देवाणघेवाणीतून कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सोलापूरशी जपलेले बहुआयामी, जिव्हाळ्याचे नाते
Karmaveer Bhaurao Patil Solapur History His Role In Education Social Reform And Farmers Workers Movements

Karmaveer Bhaurao Patil Solapur History His Role In Education Social Reform And Farmers Workers Movements

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सकाळ वृत्तसेवा
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-अरविंद मोटे

सोलापूर : जैन समाजाचे आद्य सुधारक व पुरोगामी विचारांचे ज्येष्ठ पत्रकार शेठ हिराचंद नेमचंद दोशी यांच्या हीरक महोत्सवानिमित्त १९३७ मध्ये सोलापुरात आयोजित भव्य सोहळ्यात शेठ हिराचंदजींना शुभेच्छा देण्यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील खास सोलापुरात आले होते.

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