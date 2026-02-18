Ujani Dam: उजनीचे पाणी कर्नाटकने अडवले! मंद्रूपसह आठ गावांचा पाणीपुरवठाही बंद, शेती धोक्यात, लोकप्रतिनिधींचे सरकारकडे बोट..

सोलापूर: उजनी धरणातून भीमा नदीत चार हजार ४०० क्युसेक पाणी सोडले. मात्र, कर्नाटकने त्यांच्या उमराणी बंधाऱ्यात हे पाणी अडवले आहे. त्यामुळे खालील गावांतील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर मंद्रूपसह आठ गावांच्या पिण्याचा पाणीपुरवठा बंद पडला आहे. याबाबत प्रशासनाने सरकारकडे बोट दाखवल्याच्या लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...सहा फेब्रुवारी रोजी उजनीतून भीमा नदीत चार हजार ४०० क्युसेक पाणी सोडण्यात आले. मात्र, कर्नाटकने त्यांच्या उमराणी बंधाऱ्यात पाणी अडवले आहे. त्यामुळे हे पाणी खाली पोचू शकले नाही. परिणामी खालील लवंगी, पाटीलनगर, कारकल, औज, कुरघोट, टाकळी, बरूर, चिंचपूर येथील पिके धोक्यात आली आहेत. भीमा नदी कोरडी पडल्याने शेतीचा पाणीपुरवठा थांबला आहे. तर मंद्रूपसह या गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठाही बंद पडला आहे. याबाबत मंद्रूपसह परिसरातील शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनालाही निवेदन दिले आहे. परंतु अद्याप उमराणी बंधाऱ्यातून पाणी खाली न सोडल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत..उजनीतून अचानक पाणी सोडणे थांबवलेरब्बी पिकांसाठी उजनीतून १७ जानेवारीला पहिले आवर्तन सोडले. तेव्हा भीमा नदीतूनही पाणी सोडण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यामुळे पाणी सोडण्यात आले. पण अचानक १३ फेब्रुवारी रोजी उजनीतून पाणी सोडणे थांबवण्यात आले. याबाबत प्रशासनाने ‘मौन’ पाळल्याने त्यामागचे नेमके कारण समजू शकले नाही. परंतु कर्नाटकने पाणी अडवल्याने उजनीतून पाणी सोडणे थांबवल्याची चर्चा आहे..सीनेतील पाण्यामुळे बरुरखालील गावांची सोयउजनीतून सीना नदीतही पाणी सोडण्यात आले. सीनेतील पाणी खाली अक्कलकोट तालुक्याच्या शेवटपर्यंत पोचले आहे. त्यामुळे बरूरखालील गावांतील शेती व पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटली आहे. मात्र, लवंगी ते बरूरपर्यंतच्या नदीकाठावरील गावांतील शेती व पिण्याच्या पाण्याची तीव्र समस्या निर्माण झाली आहे..कर्नाटकने पाणी अडवल्याने प्रशासनाने उजनीतून पाणी सोडणे थांबवले आहे. त्यामुळे सादेपूरखालील गावांतील ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही. खाली पाणी सोडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.- सुभाष देशमुख, आमदार, सोलापूर दक्षिण.कर्नाटकने पाणी अडवल्याने सादेपूर खालील नदीकाठच्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत आहेत. त्याबाबत प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.- दिलीप माने, माजी आमदार, सोलापूर दक्षिण.उमराणी बंधाऱ्यातून खाली पाणी सोडण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. त्याबाबत राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. त्याबाबत उद्या-परवापर्यंत निर्णय होईल. त्यानंतर कळवले जाईल.- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी, सोलापूर.Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.महाराष्ट्राने उजनीतून पाणी सोडणे थांबवले आहे. ते पाणी पुरेसे नसल्याने उमराणी बंधाऱ्यातून खाली सोडले नाही. पुन्हा पुरेसे पाणी सोडल्यास ते खाली सोडले जाईल.- आनंद के., जिल्हाधिकारी, विजयपूर, कर्नाटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.