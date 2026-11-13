Maharashtra Milk Rates: कर्नाटकात दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ७ रुपये जादा; महाराष्ट्रातही दूध दरवाढ होणार का? पुण्यात आज बैठक

सोलापूर : कर्नाटक सरकारने दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर सात रुपये दरवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक आणि व्यावसायिकांच्या वर्तुळातही दरवाढीचा विषय ऐरणीवर आला आहे. दूध उत्पादनाचा वाढता खर्च, पशुखाद्याच्या किमती, वाहतूक आणि प्रक्रिया खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा दर यांचा विचार करून दूध खरेदी व विक्री दरांचा फेरविचार करण्यासाठी दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाने पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी (ता. १३) पुण्यात राज्यस्तरीय बैठक आयोजित केली आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.दूध खरेदी व विक्री दरांबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे, दूध विक्रेत्यांचे (डीलर) दर निश्चित करणे, बाहेरील दूध ब्रँडमुळे निर्माण झालेली स्पर्धा आणि त्यातून होणाऱ्या आव्हानांचा विचार करणे, तसेच स्वतःच्या ब्रँडच्या विक्रीत वाढ करण्यासाठी उपाययोजना ठरविणे, हे बैठकीचे प्रमुख विषय आहेत. साखरेच्या किमतीतील वाढ आणि मागील काळात झालेली डिझेल दरवाढ यांचाही दूध व्यवसायावर होणारा परिणाम बैठकीत चर्चिला जाणार आहे..विशेष म्हणजे, कर्नाटक राज्य सरकारने १ नोव्हेंबरपासून दूध खरेदीदरात प्रतिलिटर आठ रुपयांची वाढ मंजूर केली आहे. त्यापैकी सात रुपये थेट दूध उत्पादकांना, तर एक रुपया दूध संघांच्या खर्चासाठी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे तेथील उत्पादकांना शासकीय प्रोत्साहन अनुदानासह प्रतिलिटर ४७ रुपये मिळणार आहेत. .महाराष्ट्र राज्यात दूध खरेदी दर प्रतिलिटर ४२रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, कर्नाटकच्या तुलनेत दूध खरेदी दर कमी आणि विक्री दर जास्त असूनही उत्पादकांना कमी दर मिळत आहे. दूध संस्थांमधील स्पर्धेमुळे त्या तफावतीतील बहुतांश रक्कम वितरक व विक्रेत्यांच्या खिशात जात आहे. तर वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत हा दर पुरेसा आहे का, यावर राज्यातील दूध व्यावसायिकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या कात्रज येथील प्रशिक्षण केंद्रात दुपारी दोन वाजता ही बैठक होईल. त्यानंतर सायंकाळी साडेपाच वाजता बैठकीतील निर्णय जाहीर केले जाणार आहेत..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...... यामुळे बोलावली बैठकदिल्लीतील ‘मदर डेअरी’पाठोपाठ गुजरातच्या ‘अमूल’नेही दूध विक्री दरात ४ ते ५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. गुरुवारपासून (ता. १२) नवे दर लागू झाले आहेत. मदर डेअरीने प्रतिलिटर दोन ते चार रुपयांनी दर वाढविले आहेत. उत्पादन आणि दूध खरेदीचा खर्च वाढल्याने हा निर्णय घेतल्याचे दोन्ही संस्थांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी मे महिन्यातही दरवाढ करण्यात आली होती. दुष्काळी परिस्थितीमुळे दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांना चांगला दर मिळावा आणि आर्थिक दिलासा मिळावा, या उद्देशाने विक्री दरात वाढ केल्याचे अमूलने म्हटले आहे. अमूलच्या एकूण महसुलातील सुमारे ८० टक्के रक्कम दूध उत्पादकांना दिली जाते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील दूध संस्थांनीही खरेदी- विक्री दरवाढीबाबत चर्चेसाठी बैठक बोलावली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.