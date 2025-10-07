Banana Export:'करप्याने केळी निर्यातीत ३० टक्के घट'; उत्पादकांचे मोठे नुकसान, स्थानिक बाजारात विक्री करण्याची वेळ

सोलापूर: केळी निर्यातीचे हब बनलेल्या सोलापूर जिल्ह्यास अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. अतिवृष्टीमुळे केळीवर काळे ठिपके पडण्यासह करप्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे निर्यातीमध्ये ३० टक्के घट झाली आहे. अजूनही परिस्थिती सावरली गेली नाही तर ही घट निम्म्यापर्यंत खाली येईल असा अंदाज आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .जिल्ह्यात सध्या केळी काढणीचा हंगाम सुरू आहे. नांदेड व जळगाव भागातील हंगाम संपत आला आहे. त्यामुळे केळी निर्यातीचा हंगाम सोलापूरवर केंद्रित झाला आहे. नेमके मागील काही दिवसात जोरदार अतिवृष्टी झाली आहे. या अतिवृष्टीचा फटका काही भागात थेट बसला आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी रस्ते खराब झाल्याने केळीचा माल आणण्याची अडचण झाली. तसेच अनेक उत्पादकांना वेळेवर आवश्यक फवारणी करता आली नाही. त्यांच्या केळी पिकांवर देखील रोगराई झाली..केळीवर अनेक भागात करप्याचा प्रादुर्भाव झाला आहे. काही भागातून निर्यात केंद्रापर्यंत खराब रस्त्यामुळे मालच पोचवता आला नाही. निर्यात केंद्रावर आलेल्या केळीच्या मालावर काळे ठिपके पडल्याने हा माल निर्यातीसाठी नाकारला गेला. परिणामी उत्पादकांना हा माल स्थानिक बाजारात विकण्याची वेळ आली..काही काळापूर्वी जिल्ह्यातील कंदर (ता. करमाळा), माढा तालुका आणी पंढरपूर तालुक्यातील केळीचे क्षेत्र वाढले होते. केळी निर्यात केल्यानंतर चांगला भाव मिळत असल्याने या क्षेत्रात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना यातून चांगला फायदाही झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात केळीचे क्षेत्र वाढत आहे. असे असताना अतिवृष्टी व पुराने नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना चांगलाच आर्थिक फटका बसणार आहे. शिवाय निर्यातीच्या आशेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांना त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळेल याचीही शाश्वती नाही..ठळक बाबीनिर्यातीचा दर १५ ते २४ रुपये प्रती किलोस्थानिक बाजारात ६ ते १० रुपये किलो दररोज चार हजार कंटेनर मालाची निर्यातखराब मालामुळे निर्यातीत ३० टक्के माल कमीअतिवृष्टीने फवारणीचे वेळापत्रक विस्कळितमाढा, पंढरपूर भागात पावसाचा अधिक फटका.Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.निर्यातीसाठी आलेल्या केळीच्या मालावर काळे ठिपके पडल्याने हा माल निर्यात करता येत नाही. तसेच अनेक ठिकाणी पिकांवर करपा पडला आहे. त्यामुळे निर्यातीत ३० टक्के घट झाली आहे.- किरण डोके, केळी उत्पादक व निर्यातदार, कंदर, ता. करमाळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.