Pandharpur Kartik Ekadashi: कार्तिकीच्या गर्दीवरू मत मतांतरे; पोलिसांचा दावा 14 लाखांची गर्दी..

-भारत नागणेपंढरपूर : रविवारी (ता.2) कार्तिक एकादशीचा सोहळा मोठ्या भावाने पार पडला. मात्र कार्तिकी यात्रेसाठी आलेल्या भाविकांच्या संख्येवरून मत मतांतरे असल्याचे समोर आली आहे. यावर्षी अतिवृष्टी व. महापूर या संकटामुळे भाविकांची कमी असल्याचे स्थानिक दुकानदार व व्यापारी सांगत असले तरी पोलिसांनी मात्र 13 ते 14 लाख भाविक आल्याचा दावा केला आहे. पोलिसांचा दावा खरी की अनेक वर्षांपासून वारीची गर्दी अनुभवनार्या व्यापाच्या अंदाज खरा याची चर्चा पंढरपुरात सुरू झाली आहे. सरकारी पातळीवरून गर्दीचे आकडे फुगवून सांगितले जात असल्याचा आरोप ही काही स्थानिकांनी केला आहे..मागील आषाढी यात्रेच्या वेळी पहिल्यांदा एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. त्यावेळी ड्रोन च्या माध्यमातून वारीसाठी आलेल्या भाविकांचे हेड काउंट करण्यात आले होते. त्यावेळी तब्बल 22 लाख भाविक आल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर आता कार्तिकी यात्रेसाठीही तब्बल 13 ते 14 लाख भाविक आल्याचा दावा जिल्हा पोलीस प्रमुख अतुल कुलकर्णी यांनी आज पंढरपुरात केला आहे. त्यांच्या या दाव्यानंतर आता कार्तिकीसाठी आलेल्या भाविकांच्या संख्येवरून मतमतांतरे समोर आली आहेत..यावर्षी अतिवृष्टी व महापूर यामुळे शेतकरी वर्गाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अजूनही पाऊस सुरू आहे. यामुळे यंदाच्या कार्तिकी यात्रेवर अतिवृष्टीचे सावट दिसून आले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा भाविकांची संख्या कमी असल्याचा अंदाज स्थानिक व्यापारी व दुकानदाराकडून व्यक्त केला जात आहे. आज दिवसभरात जवळपास सहा ते सात लाख भाविक पंढरपुरात आले होते असे स्थानिक व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे तर पोलिसांनी मात्र यंदाच्या कार्तिकी एकादशीच्या एका दिवसात तब्बल 13 ते 14 लाख भाविक आल्याचा दावा केला आहे. .पोलीस यंत्रणेकडून आज सकाळी सहा ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत चंद्रभागा वाळवंट, 65 एकर परिसर, संत नामदेव पायरी, विठ्ठल मंदिर परिसर, आधी परिसरामध्ये एआय तंत्रज्ञानाच्या व ड्रोनच्या साह्याने पंढरपुरात आलेल्या भाविकांचा हेड काउंट करण्यात आला. त्यातून ही आकडेवारी समोर आल्याचे जिल्हा पोलिस प्रमुख कुलकर्णी यांनी सांगितले. दरम्यान वस्तुस्थिती काहीशी वेगळी असल्याचे स्थानिक व्यापारी व दुकानदारांनी सांगितले. पोलिसांच्या या गर्दीच्या आकडेवारी वरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाची कार्तिकी यात्रा कमी भरली आहे. त्यामुळे व्यापार देखील 60 टक्केच झाला आहे. यावर्षी किमान सात ते आठ लाख भाविक आले असतील असा अंदाज आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत भाविकांची संख्या कमी झाली आहे. पूर आणि अतिवृष्टीचा फटका ही वारीला बसला आहे. -कपिल देशपांडे पेढा व्यापारी पंढरपूर.यंदा अतिवृष्टी व महापुरामुळे कार्तिकी साठी येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे दिसून आले आहे. गतवर्षीपेक्षा जवळपास 25 ते 30 टक्क्यांनी भाविकांची संख्या घटली आहे. आज दिवसभरात जवळपास सात ते आठ लाख भाविक पंढरपुरात येऊन गेले असतील असा अंदाज आहे. मला गेल्या 40 वर्षांपासून वारीचा अनुभव आहे. गर्दी कमी असल्यामुळे यंदा व्यापारही कमी झाला आहे. प्रत्यक्षातली गर्दी आणि पोलिसांची आकडेवारी यामध्ये तफावत असल्याचे दिसून येते. - सत्यविजय मोहोळकर, व्यापारी महासंघाचे माजी अध्यक्ष पंढरपूर)