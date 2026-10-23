Pandharpur Yatra: कार्तिकी यात्रेवर यंदा पाणी टंचाईचे सावट; १० लाख वारकऱ्यांच्या पाण्याच्या नियोजनाचे आव्हान

पंढरपूर : यंदाच्या कार्तिकी यात्रेवर दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे सावट निर्माण होण्याची शक्यता असून, दहा लाख वारकऱ्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रांताधिकारी सचिन इथापे यांना पिण्याच्या पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच पाटबंधारे व नगरपालिका विभागाला सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत..२१ नोव्हेंबरला कार्तिकी यात्रेचा मुख्य सोहळा होणार असून, सुमारे दहा लाख वारकरी पंढरपुरात दाखल होतील, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यासह पंढरपूर तालुक्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती असल्याने यात्रेदरम्यान पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे..उजनीतून पाणी सोडण्याची मागणीसंभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता, कार्तिकी यात्रेसाठी उजनी धरणातून पाणी सोडावे, अशी मागणी वारकरी भाविकांकडून होत आहे. चंद्रभागा नदीपात्रात पाणी सोडल्यास बंधाऱ्यांतील पाणीसाठा वाढून भाविकांची पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय दूर होईल, अशी अपेक्षा वारकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे उजनीतून पाणी सोडण्याबाबत प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.