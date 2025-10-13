Karwa Chauth: 'दोन हजार मारवाडी कुटुंबीयांत करवा चौथ'; पत्नीच्या दीर्घायुष्यासाठी पतीचाही उपवास; नेमकी काय आहे आख्यायिका..

सोलापूर: पत्नीने उपवासाचे व्रत करून पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी देवाला साकडे घालण्याचा सण म्हणजे मारवाडी समाजाचा करवा चौथ सण. सोलापुरातील २ हजार मारवाडी कुटुंबातील जवळपास ४ हजारहून अधिक मारवाडी महिलांनी शुक्रवारी मोठ्या भक्तिभावे हा सण साजरा केला. यंदा केवळ पत्नीनेच नाही तर पतीनीही अर्धांगिनीसाठी उपवास करत या सणाला पारंपरिकतेसोबत आधुनिकतेची जोड देत हा सण साजरा केला..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.मारवाडी कुटुंबामध्ये नव्या परंपरेनुसार पत्नीच्या उपवासाच्या कष्टांमध्ये सहभागी होण्यासाठी म्हणून अनेक पतींनी देखील अर्धांगिनीच्या दीर्घायुष्यासाठी, सुखी संसारासाठी निर्जल उपवास केला. पत्नीवर असलेले प्रेम दर्शवण्यासोबतच दोघांमधील भावनिक नाते व समानता दर्शविण्यासाठी ही नवी परंपरा, प्रेमाचे नवे समीकरण जोर धरत आहे..यावर्षी बुधवार पेठ, सम्राट चौक, भवानी पेठ, चाटी गल्ली, कुंभारवेस, जोडभावी पेठ परिसरात विविध ठिकाणी पूजन आयोजित होते. ही परंपरा साजरी करून आधुनिकतेच्या समन्वयाने प्रेमाचे बंधन अधिक सुंदर व अर्थपूर्ण बनवले जाऊ शकते, हा संदेश दिला..शुक्रवारी संकष्ट चतुर्थी दिवशी मारवाडी समाजातील हजारो महिलांनी पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी व्रत करून देवाकडे प्रार्थना केली. रात्री ८.४५ वाजता चंद्रदर्शन झाल्यावर पतीच्या हातून उपवास सोडला. काही पतींनी पत्नीच्या सुखासाठी उपवास करून आपले प्रेम व्यक्त केले. प्रेमाची अनोखी व्याख्या परंपरेतून मारवाडी समाजाने जपली.- अक्षता कासट, सोलापूर.UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .करवा पूजन पद्धत व आख्यायिका सूर्योदयापूर्वी सरगी ग्रहणानंतर दिवसभर निर्जल उपवास केला जातो. सायंकाळी महिला पारंपरिक वेशभूषेत पूजन स्थानी जमणे किंवा घरामध्ये एकत्र येतात. एका थाळीत करवा म्हणजे मातीचे भांडे, दिवा, पूजन साहित्य घेऊन पतीचे पूजन करतात. यानंतर पतीने करवा चौथची व्रत कथा अनिवार्य असल्याने पतींनीही ही कथा ऐकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.