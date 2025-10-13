सोलापूर

Karwa Chauth: 'दोन हजार मारवाडी कुटुंबीयांत करवा चौथ'; पत्नीच्या दीर्घायुष्यासाठी पतीचाही उपवास; नेमकी काय आहे आख्यायिका..

“Karva Chauth Festivity: सोलापुरातील २ हजार मारवाडी कुटुंबातील जवळपास ४ हजारहून अधिक मारवाडी महिलांनी शुक्रवारी मोठ्या भक्तिभावे हा सण साजरा केला. यंदा केवळ पत्नीनेच नाही तर पतीनीही अर्धांगिनीसाठी उपवास करत या सणाला पारंपरिकतेसोबत आधुनिकतेची जोड देत हा सण साजरा केला.
Marwari couples observing Karva Chauth fast together, with husbands fasting alongside wives for their long life and well-being.

Marwari couples observing Karva Chauth fast together, with husbands fasting alongside wives for their long life and well-being.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: पत्नीने उपवासाचे व्रत करून पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी देवाला साकडे घालण्याचा सण म्हणजे मारवाडी समाजाचा करवा चौथ सण. सोलापुरातील २ हजार मारवाडी कुटुंबातील जवळपास ४ हजारहून अधिक मारवाडी महिलांनी शुक्रवारी मोठ्या भक्तिभावे हा सण साजरा केला. यंदा केवळ पत्नीनेच नाही तर पतीनीही अर्धांगिनीसाठी उपवास करत या सणाला पारंपरिकतेसोबत आधुनिकतेची जोड देत हा सण साजरा केला.

