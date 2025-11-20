सोलापूर

‘कसाब बिर्याणी मागतोय’ हा ‘माझाच फंडा’! खासदार ॲड. उज्ज्वल निकम; प्रकट मुलाखतीत उलगडले अनेक किस्से..

Ujjwal Nikam interview: निकम यांनी दहशतवादी खटल्यांत काम करताना अनुभवलेले खडतर प्रसंग, कोर्टातील महत्त्वाचे क्षण, आरोपींची मानसिकता आणि सरकारच्या अभियोग यंत्रणेचे आडचे काम याबद्दलही सविस्तर माहिती शेअर केली. २६/११ हल्ल्याचा खटला, त्या काळातील तणाव, सुरक्षा आणि भावनिक दबाव कसा हाताळला, याचीही आठवण त्यांनी जागवली.
सोलापूर: पद्मश्री खासदार ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी बुधवारी रंगभवन येथे ''जळगाव ते दिल्ली व्हाया मुंबई'' प्रकट मुलाखतीत एका थरारक न्यायालयीन प्रवासाचा अनुभव दिला. माधव देशपांडे यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीत, ''कायद्याचा डॉन'' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ॲड. निकम यांनी कसाबची बिर्याणी हा माझाच फंडा असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी देशाप्रती कर्तव्य, दहशतवादी खटले आणि आयुष्यातील महत्त्वपूर्ण घडामोडी वेगवान शैलीत उलगडल्या.

