Solapur News: अवघ्या सहा महिन्यांत ‘कवच’च्या चाचण्या पूर्ण; सोलापूर विभागात होणार पहिली चाचणी; मध्य रेल्वेची आघाडी

सोलापूर: मध्य रेल्वेने सहा महिन्यांत कवचच्या चाचण्या यशस्वी करण्याचा इतिहास रचला आहे. ५ रेल्वे विभागांमध्ये कामे मंजूर झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत कवच कार्यान्वित करण्यात मध्य रेल्वेला यश आले. विशेष म्हणजे मध्य रेल्वेतील पहिली लोका चाचणी सोलापूर विभागात झाली होती.

मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धर्मवीर मीना यांनी रविवारी (ता. २८) मुंबई विभागात स्वदेशी 'कवच' प्रणालीच्या यशस्वी झाली. ही चाचणी मुंबई विभागातील पनवेल-रोहा मार्गावरील सोमटणे, आपटा आणि जीते स्थानकांवर घेण्यात आली. कवच प्रणाली यशस्वी करण्यात मध्य रेल्वे ही पहिली क्षेत्रिय रेल्वे ठरली आहे. कवच कामासाठी निविदा मंजूर झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत सर्व विभागांमध्ये चाचण्या पूर्ण केल्या आहेत. यावर्षीच्या सुरवातीला, मध्य रेल्वेने मुंबई, भुसावळ, नागपूर, पुणे आणि सोलापूर या पाच विभागांमध्ये पसरलेल्या संपूर्ण सुमारे चार हजार मार्ग किलोमीटर रेल्वे मार्गावर कवच उपलब्ध करून देण्यासाठी निविदा मंजूर करणारी मध्ये रेल्वे ही पहिली क्षेत्रीय रेल्वे ठरली आहे.

कुर्डुवाडीत कवच सिम्युलेशन लॅब

मध्य रेल्वेमधीलल पहिली लोको चाचण्या १० सप्टेंबरला सोलापूर विभागातील भाळवणी-केम-ढवळस मार्गावर सुरू करण्यात आली. १४ सप्टेंबर रोजी श्री धर्म वीर मीना यांनी स्वतः या मार्गावर यशस्वीपणे लोको चाचण्या पार पाडल्या आणि कवच स्थापनेची पाहणी केली. याच दिवशी कुर्डुवाडी येथे कवच सिम्युलेशन लॅब व प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटनही त्यांनी केले.

काय आहे कवच प्रणाली

कवच प्रणाली ही भारतीय रेल्वेची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून तिचा उद्देश सुरक्षितता वाढविणे हा आहे. ही स्वदेशी विकसित ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली असून, रेल्वे कर्मचारी वेळेत गाडी थांबवण्यात अपयशी ठरल्यास ही प्रणाली धडक होण्यापासून समोरासमोर (हेड-ऑन) किंवा मागून (रिअर-एंड) वाचवू शकते. याशिवाय ही प्रणाली धोकादायक स्थितीत सिग्नल तोडून जाणे टाळते, कारण जर लोको पायलटने लाल सिग्नलकडे जाताना गती कमी केली नाही, तर ही प्रणाली आपोआप ब्रेक लावते. या प्रणालीमध्ये सिग्नलची माहिती, गतीमर्यादा, हालचालीचा अधिकार यांचे ऑनबोर्ड डिस्प्ले, लेव्हल क्रॉसिंग गेट्सवर आपोआप शिट्टी वाजवणे, गतीमर्यादित ठिकाणी गाडीचा वेग नियंत्रित करणे आदी सुविधा आहेत.

ठळक बाबी

मार्च २०२५ मध्ये मध्य रेल्वेच्या सर्व पाच विभागांवर कवच कामांच्या निविदा मंजूर

संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कसाठी सविस्तर रेडिओ आणि लिडार आधारित सर्वेक्षण

भुसावळ आणि कल्याण लोको शेड्समध्ये इंजिनांवर ऑनबोर्ड-कवच बसविण्याचे कामही सुरू

सर्व पाच विभागांवर चाचणी, नेटवर्क मॉनिटरिंग आणि प्रशिक्षण सुविधा उभारण्याचे काम

आतापर्यंत मध्य रेल्वेतील सुमारे तीन हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कवच संचालनाचे प्रशिक्षण

पहिल्या टप्यात मध्य रेल्वेतील ७३० इंजिनांमध्ये कवच बसविण्यास मान्यता

प्रत्येक विभागात तीन प्राधान्य स्थानकांची निवड.