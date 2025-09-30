सोलापूर

Solapur News: अवघ्या सहा महिन्यांत ‘कवच’च्या चाचण्या पूर्ण; सोलापूर विभागात होणार पहिली चाचणी; मध्य रेल्वेची आघाडी

Central Railway Takes Lead with Kavach: मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धर्मवीर मीना यांनी रविवारी (ता. २८) मुंबई विभागात स्वदेशी ‘कवच’ प्रणालीच्या यशस्वी झाली. ही चाचणी मुंबई विभागातील पनवेल-रोहा मार्गावरील सोमटणे, आपटा आणि जीते स्थानकांवर घेण्यात आली.
Central Railway’s Solapur Division to host first Kavach trial after successful six-month testing.

Central Railway’s Solapur Division to host first Kavach trial after successful six-month testing.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: मध्य रेल्वेने सहा महिन्यांत कवचच्या चाचण्या यशस्वी करण्याचा इतिहास रचला आहे. ५ रेल्वे विभागांमध्ये कामे मंजूर झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत कवच कार्यान्वित करण्यात मध्य रेल्वेला यश आले. विशेष म्हणजे मध्य रेल्वेतील पहिली लोका चाचणी सोलापूर विभागात झाली होती.

Loading content, please wait...
Technology
district
central railway
Solapur
Indian Railways expansion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com