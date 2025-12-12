Solapur Crime: बार्शी रोडवरुन एकाचे अपहरण;'साेलापूर जिल्ह्यात उडाली खळबळ, तपासात भलतच कारण आलं समाेर..

सोलापूर : जमीन विक्रीचा व्यवहार रद्द करून पैसे परत दे म्हणत धाराशिवमधील कोंडीराम गंगाराम कांबळे, राजाराम वाघमारे, शामल वाघमारे व अन्य दोघांनी विश्वनाथ स्वामी यांचे अपहरण केले. बार्शी रोडवरील हातला देवी डोंगर येथे नेऊन शिवीगाळ, मारहाण करून दुखापत केली. जिवे ठार मारण्याची धमकीही दिल्याची फिर्याद वीरप्रसाद विश्वनाथ स्वामी (रा. कन्नी नगर, दहिटणे, सोलापूर) याने जोडभावी पेठ पोलिसांत दिली. पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांना नोटीस बजावली आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.संशयित आरोपींनी अक्कलकोटमधील स्वामी यांची तीन एकर जमीन सुमारे साडेबारा लाख रुपयाला विकत घेतली होती. जमिनीच्या खरेदीनंतर खरेदीदस्त तलाठी कार्यालयाकडे नोंद लावण्यासाठी दिला. पण, गावातील एकाने या जमिनीची नोंद घेऊ नये म्हणून तलाठी कार्यालयास अर्ज दिला. त्यामुळे जमिनीची खरेदी करूनही नोंद लागलेली नव्हती. वादातील जमीन आम्हाला नको, तुमची जमीन परत घ्या आणि आमचे पैसे आम्हाला परत द्या, अशी संशयित आरोपींची मागणी होती. .पण, स्वामी यांनी त्यासाठी नकार दिला होता. यातून संशयित आरोपींनी ७ डिसेंबर रोजी सायंकाळी सात ते रात्री साडेअकअराच्या सुमारास तामलवाडी येथील समाधान हॉटेलमधून पांढऱ्या रंगाच्या कारमधून (एमएच २५, बीए ७८१२) अपहरण केले. तेथून त्यांनी विश्वनाथ स्वामी यांना धाराशिव जिल्ह्यातील बार्शी रोडवरील हातला देवी डोंगराजवळ नेले. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.त्याठिकाणी मारहाण केली. जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्यावरून जिवे मारण्याची धमकी दिली. पोलिसांत गुन्हा दाखल होताच, पोलिसांनी शामल वाघमारे व कोंडीराम कांबळे या दोघांना शोधून पोलिस ठाण्यात आणले. गुन्ह्यातील कलमांनुसार शिक्षा कमी असल्याने त्या दोघांना नोटीस देऊन पोलिसांनी सोडून दिले आहे. उर्वरित संशयित आरोपींचा शोध सुरू असून सहायक पोलिस निरीक्षक विशाल जगताप तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.