सातारा: ‘सकाळ’ने सातत्याने विधायक पत्रकारितेला प्राधान्य दिले आहे. शिक्षक विद्यार्थ्यांवर चांगले संस्कार करतात. हे करत असताना ज्ञानदानाच्या व्रतात ते नावीन्यता आणतात. असे नावीन्यपूर्ण काम करून आपले वेगळेपण जपणाऱ्या शिक्षकांच्या कार्याची दखल ‘सकाळ’ने घेत अशा शिक्षकांची महती ‘उपक्रमशील शिक्षक’ या विशेष पुरवणीतून समाजापुढे आणली आहे. शिक्षकांनी स्वीकारलेल्या या व्रताला झळाळी देण्याचे काम या पुरवणीने केले आहे, असे मत जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी व्यक्त केले. .MLA Subhash Deshmukh: ‘दक्षिण’मधील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत; आमदार सुभाष देशमुख यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी.शिक्षक दिनानिमित्त आज दैनिक ‘सकाळ’ने जिल्ह्यातील उपक्रमशील शिक्षकांच्या कार्याची दखल घेत ‘उपक्रमशील शिक्षक’ ही पुरवणी प्रसिद्ध केली. त्याचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी सहयोगी संपादक राजेश सोळसकर, मुख्य व्यवस्थापक राजेश निंबाळकर, उपक्रमशील शिक्षक व ‘सकाळ’चे बातमीदार सुनील शेडगे, उमेश बांबरे, विकास जाधव, विजय सुतार उपस्थित होते..जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले, ‘‘भारतीय संस्कृतीत गुरू परंपरेला मोठे स्थान आहे. देशाच्या पिढ्या घडविण्याचे काम शिक्षक करत असतात. विद्यार्थ्यांवर संस्कार करतानाच नावीन्यपण जपत आहेत. त्यांच्या या कार्याची दखल सर्वांनी घेतलीच पाहिजे. ‘सकाळ’ने आदर्श, उपक्रमशील शिक्षकांची महती आज उपक्रमशील शिक्षक या विशेष पुरवणीतून समाजापुढे आणली आहे. शिक्षकांनी स्वीकारलेल्या ज्ञानदानाच्या व्रताला झळाळी दिली आहे. यातून शिक्षकांना सदैव प्रोत्साहन मिळत राहील.’’.Satara News: संवर्ग दोनमधील शिक्षकांवर कारवाई कधी?; बदल्यांमध्ये बनवेगिरी केल्याचे स्पष्ट; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष. यावेळी श्री. सोळसकर यांनी ‘सकाळ’च्या विविध उपक्रमांची माहिती देताना आगामी काळातही अशा उपक्रमशील शिक्षकांना समाजापुढे आणण्याचा प्रयत्न राहील, असे सांगितले. श्री. निंबाळकर यांनी सकाळ एनआयई, यिन यासह इतर उपक्रमांची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.