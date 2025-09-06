सोलापूर

Enterprising Teacher: शिक्षकांच्‍या ज्ञानदान सेवेला ‘सकाळ’मुळे झळाळी; ‘उपक्रमशील शिक्षक’ पुरवणीचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उत्‍साहात प्रकाशन

Solapur education event celebrates teachers’ dedication: नावीन्यपूर्ण काम करून आपले वेगळेपण जपणाऱ्या शिक्षकांच्या कार्याची दखल ‘सकाळ’ने घेत अशा शिक्षकांची महती ‘उपक्रमशील शिक्षक’ या विशेष पुरवणीतून समाजापुढे आणली आहे, असे मत जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी व्यक्त केले.
District Collector releases Sakal’s Innovative Teachers supplement; teachers’ contribution celebrated.

District Collector releases Sakal’s Innovative Teachers supplement; teachers’ contribution celebrated.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: ‘सकाळ’ने सातत्याने विधायक पत्रकारितेला प्राधान्य दिले आहे. शिक्षक विद्यार्थ्यांवर चांगले संस्कार करतात. हे करत असताना ज्ञानदानाच्या व्रतात ते नावीन्यता आणतात. असे नावीन्यपूर्ण काम करून आपले वेगळेपण जपणाऱ्या शिक्षकांच्या कार्याची दखल ‘सकाळ’ने घेत अशा शिक्षकांची महती ‘उपक्रमशील शिक्षक’ या विशेष पुरवणीतून समाजापुढे आणली आहे. शिक्षकांनी स्वीकारलेल्या या व्रताला झळाळी देण्याचे काम या पुरवणीने केले आहे, असे मत जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
sakal editorial
teacher
District Collector
Sakal
district
teacher day
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com