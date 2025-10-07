Kurduwadi Municipal Council: 'कुर्डुवाडी नगरपरिषदेत नगराध्यक्षपद महिला ओबीसीमुळे वाढणार चुरस'; युती अन्‌ आघाडीवर यश अवलंबून

-विजयकुमार कन्हेरेकुर्डुवाडी: कुर्डुवाडी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद महिला ओबीसीसाठी राखीव झाले असून, इच्छुक जास्त असल्याने चुरस निर्माण होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (२ गट), शिवसेना (२ गट), भाजप, रिपाइं (ए) या सर्व प्रमुख पक्षांसह इतर पक्षांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी केली असून, कोण कोणाशी युती किंवा आघाडी करणार, यावर यश अवलंबून राहणार आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .कुर्डुवाडी नगरपालिकेत अपवाद वगळता गेली ३० वर्षे शिवसेना सत्तेत आहे. शहरात पूर्वीपासून माजी आमदार बबनराव शिंदे, माजी आमदार संजय शिंदे, शिवसेना (उबाठा) चे जिल्हाप्रमुख धनंजय डिकोळे, रिपाइंचे (ए) बापूसाहेब जगताप यांना मानणारा मोठा मतदार वर्ग असल्याने आतापर्यंतच्या निवडणुकीच्या निकालात त्यांचे वर्चस्व दिसून आले आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार नारायण पाटील व मोहिते- पाटील हे कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. भाजपला आतापर्यंत नगरपालिकेत लक्षणीय यश मिळवता आले नसले, तरी यंदा पक्षाने जोरात तयारी केल्याचे दिसून येत आहे. मनसे, काँग्रेस, रासप, वंचित बहुजन आघाडी यांना अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार आहे. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत कुर्डुवाडी नगराध्यक्षपद हे सर्वसाधारण होते. .यासाठी शिवसेनेकडून समीर मुलाणी व माजी आमदार शिंदे गटाकडून जयश्री भिसे यांच्यात चुरशीची लढत झाली होती व समीर मुलाणी हे निवडून आले होते. माळी व धनगर मतदारांचे शहरात प्राबल्य आहे. मुस्लिम व अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील मतदार संख्या लक्षणीय आहे. मराठा- कुणबी उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.आतापर्यंतचे दोघे नगराध्यक्ष शिवसेनेचेआतापर्यंत डॉ. कुंतल शहा, डॉ. दिनेश कदम व समीर मुलाणी हे जनतेतून नगराध्यक्ष म्हणून निवडून गेले आहेत. यापैकी दोघे शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडले गेले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.