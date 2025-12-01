सोलापूर

Solapur News: ‘लाडकी बहीण’मुळे ‘नियोजन’ निधीला फटका; महायुतीच्या तीन पक्षातील गोंधळामुळे निधी खर्चावर परिणाम !

Ladki Bahin Scheme: ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या मोठ्या आर्थिक भारामुळे राज्याच्या नियोजन निधीवर परिणाम होऊ लागला असून, विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध असलेला निधी तुटवड्याच्या स्थितीत येत आहे. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करावी लागल्याने जिल्हानिहाय नियोजन समित्यांना मिळणाऱ्या निधीचे प्रमाण कमी झाले असल्याची माहिती समोर येत आहे.
सोलापूर : महापूर व अतिवृष्टी, लाडकी बहीण योजनेस निधी द्यावा लागत असल्याचा फटका नियोजन समितीला बसला आहे. शिवाय काही जिल्ह्यात महायुतीच्या तीन पक्षातील गोंधळामुळे निधी खर्चावर परिणाम झाला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने २० हजार १६५ कोटी रुपयांचा जिल्हा नियोजन समितीसाठी आराखडा मंजूर केला आहे. तरतूद निधीपैकी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत ३ हजार ३५३ कोटी निधी वितरित करण्यात आले असून त्यापैकी २ हजार ३२५ कोटी निधीच खर्च झाला आहे. यामुळे उर्वरित चार महिन्यात १०० टक्के निधी मिळणार का? निधी मिळाला तर खर्च होणार का? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

