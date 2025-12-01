Solapur News: ‘लाडकी बहीण’मुळे ‘नियोजन’ निधीला फटका; महायुतीच्या तीन पक्षातील गोंधळामुळे निधी खर्चावर परिणाम !

-विठ्ठल सुतार सोलापूर : महापूर व अतिवृष्टी, लाडकी बहीण योजनेस निधी द्यावा लागत असल्याचा फटका नियोजन समितीला बसला आहे. शिवाय काही जिल्ह्यात महायुतीच्या तीन पक्षातील गोंधळामुळे निधी खर्चावर परिणाम झाला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने २० हजार १६५ कोटी रुपयांचा जिल्हा नियोजन समितीसाठी आराखडा मंजूर केला आहे. तरतूद निधीपैकी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत ३ हजार ३५३ कोटी निधी वितरित करण्यात आले असून त्यापैकी २ हजार ३२५ कोटी निधीच खर्च झाला आहे. यामुळे उर्वरित चार महिन्यात १०० टक्के निधी मिळणार का? निधी मिळाला तर खर्च होणार का? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.वित्त व नियोजन विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार जिल्हानिहाय प्राप्त निधी व खर्च झालेला निधी याची आकडेवारी पाहता १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत खर्च झाला आहे. निधी खर्चात पुणे, गडचिरोली, अकोला, अमरावती व सोलापूर हे पाच जिल्हे आहेत. सर्वात कमी निधी खर्चात भंडारा, मुंबई शहर, रत्नागिरी, सातारा व जालना या जिल्ह्यांचा समावेश आहेत. इतर जिल्ह्यातील निधी खर्चाची टक्केवारी ५ ते १५ टक्केपर्यंत आहे..आचारसंहितेचा बसणार फटकानिवडणूक आयोगाकडून राज्यातील महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. यामुळे कधीही आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे महापालिका व जिल्हा परिषदेकडून कामांच्या याद्या मागण्याचे काम सुरू आहे. अधिकाधिक कामांना निधी देण्याचा प्रयत्न असला तरी प्रत्यक्षात शासनाकडून निधी उपलब्ध होईल का? याबाबत मात्र अधिकारी स्तरावर उत्तर मिळत नाही..लाडकी बहीण, अतिवृष्टीमुळे रखडला निधीराज्यात निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना सुरू झाली. निवडणुकीनंतर झालेली अतिवृष्टी व महापुराचा मोठा फटका राज्याला बसला. या नुकसानीपोटी मदत देण्यासाठी शासनाची तिजोरी रिकामी झाली. काही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना व पुरामुळे घरांचे नुकसान झालेल्या ठिकाणी तातडीची मदत म्हणून नियोजन समितीमधून निधी खर्चास परवानगी दिली होती..निधी खर्चात टॉप पाच जिल्हे (आकडे कोटीत)जिल्हा तरतूद प्राप्त निधी वितरित निधीपुणे १३७८.९९ २८२ २५०गडचिरोली ४५५.९९ १५९ ९०.७५अकोला ३३३ १०८.७० ९३.५०अमरावती ५२६.९९ १६६.३४ ११२.०८सोलापूर ७८२ १३६ ७१.११ .संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...सर्वात कमी खर्च झालेले जिल्हे (आकडे कोटीत)जिल्हा तरतूद प्राप्त निधी वितरित निधीभंडारा २७५.९९ १७.८७ १.७५जालना ४३० १२३.९४ ९.७२रत्नागिरी ४०५.९९ २२१.४० १६.४५मुंबई शहर ५२८ २१४.२६ १६.४६सातारा ६४६ ३७४ ३३.११.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.