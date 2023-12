Barshi News : अधिकार नसताना जमिनींचे वाटप; नायब तहसीलदारांसह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

land distribution case against tehsildar and other three barshi crime police esakal

सकाळ वृत्तसेवा Barshi News : महाराष्ट्र महसूल अधिनियमानुसार, जमिनीचे वाटप करण्याचे आधिकर नसताना नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी यांनी संगनमत करून एकास जमिनीचे वाटप केले आणि सातबारा हक्कपत्रकी बेकायदेशीर नोंद घेतली. याप्रकरणी तीन शासकीय अधिकाऱ्यांसह एकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जे. आर. पठाण यांनी दिले. रघुनाथ ढगे, नायब तहसीलदार माजीद काझी, मंडल अधिकरी उमेश डोईफोडे, तलाठी महेश गरड यांच्यावर गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. लिंबराज ढगे यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये बार्शी न्यायालयात खासगी फौजदारी फिर्याद दाखल केली होती. लिंबराज ढगे यांच्या मालकीची शहर नगरपरिषद हद्दीतील जमीन गट नं. ६३८ आहे. जागेबाबत बार्शी न्यायालयात वाटपाचा दावा प्रलंबित आहे. वाटपाचा दावा प्रलंबित असताना, लिंबराज ढगे यांची कोणतीही संमती नसताना त्यांची बनावट सही, बनावट प्रतिज्ञापत्र करून तेच आहेत असे भासवण्यासाठी बनावट व्यक्ती उभा करून श्री. ढगे यांच्या परवानगीशिवाय तसेच त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या संमतीशिवाय वाटप करून सातबारा हक्कपत्रकी बेकायदा नोंदी घेतल्या आहेत. विशेष बाब म्हणजे,नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी यांना वाटप करण्याचे अधिकार नसताना त्यांनी हे कृत्य केले आहे. लिंबराज ढगे यांनी बेकायदा नोंद रद्द व्हावी, नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी व तलाठी यांच्यावर कारवाई व्हावी म्हणून महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने अॅड. नितीन शिंदे यांच्यामार्फत न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. अर्जासोबत दाखल केलेले पुरावे न्यायालयाने ग्राह्य धरून बार्शी शहर पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.