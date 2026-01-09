Solapur ZP Election: साेलापूरात ऐनवेळी पक्ष बदलल्याने सहा माजी नगरसेवकांची गोची; भाजप बंडखोरांची दमछाक!

सोलापूर: उमेदवारी देताना पक्षाने डावलल्याने अनेक वर्षे भाजपमध्ये असलेले व गतवेळेस नगरसेवक असलेले सहाजण अपक्ष व अन्य पक्षाकडून उमेदवारी दाखल करून महापालिका निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. मात्र, ते भाजपचे व त्यांचे चिन्ह कमळ ही ओळख सामान्य मतदारांत आहे. त्यामुळे आता आपले नवे चिन्ह मतदारांपर्यंत पोचवताना त्यांची दमछाक होत आहे. .Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...घाऊक इनकमिंग व ऐनवेळी पक्षात आलेल्या अनेकांना भाजपने उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे भाजपला केवळ १७ माजी नगरसेवकांना पुन्हा उमेदवारी देणे शक्य झाले आहे, तर ३२ जण डावलले गेले आहेत. त्यामुळे ३२ जणांपैकी सहा माजी नगरसेवक अपक्ष व अन्य पक्षांकडून निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरले आहेत. त्यापैकी दोघे अपक्ष, तिघे शिवसेना तर एकाने राष्ट्रवादीकडून मैदानात उतरत भाजपला आव्हान दिले आहे. मात्र, आता आपले चिन्ह मतदारांपर्यंत पोचवताना त्यांची दमछाक होत आहे..अनेक वर्षे एखाद्या राजकीय पक्षाचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याची ओळख त्या पक्षाशी जोडलेली असते. शिवाय त्या पक्षाचे चिन्ह त्यांच्या चिरपरिचित व मानणाऱ्या मतदारांत ठसलेले असते. महापालिका निवडणुकीत भाजपने डावलल्याने सहा माजी नगरसेवक अपक्ष व अन्य राजकीय पक्षाकडून मैदानात उतरले असले तरी त्यांची ही कोलांटउडी त्यांना मानणाऱ्या सामान्य मतदारांच्या गावीही नाही. त्यात राजकीय घडामोडींचा थांगपत्ता नसलेल्या व माध्यमांपासून दूर असलेल्या सामान्य, कष्टकरी मतदार आणि विशेषतः महिला मतदारांचा समावेश आहे. .आजही त्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागातील त्यांना मानणाऱ्या मतदारांना कोणाला मतदान करणार हे विचारल्यावर त्यांचे नाव सांगतात, पण चिन्ह विचारल्यावर ''कमळ'' पुढे येत आहे. त्यामुळे या बंडखोर माजी नगरसेवकांची गोची होत आहे. प्रभागातील प्रत्येक मतदारापर्यंत पोचून आता आपण अपक्ष व अमुक पक्षाकडून उभे आहोत, आमचे चिन्ह तमुक आहे, हे त्यांच्यात ठसवण्यासाठी धावपळ करावी लागत असल्याने त्यांची दमछाक होत आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .अपक्ष, अन्य पक्षांकडून निवडणूक लढवणारे भाजपचे माजी नगरसेवकप्रभाग ३ ः सुरेश पाटील (शिवसेना), प्रभाग १० ः विठ्ठल कोटा (अपक्ष), प्रभाग १२ ः डॉ. राजेश अनगिरे (शिवसेना), प्रभाग १९ ः श्रीनिवास करली (शिवसेना), प्रभाग २५ ः वैभव हत्तुरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), प्रभाग २६ ः माजी उपमहापौर राजेश काळे (अपक्ष)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.