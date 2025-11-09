सोलापूर

Latif Tamboli : महायुतीने आगामी निवडणुकीत मंगळवेढा तालुक्यात आमचा सन्मान करावा: सरचिटणीस लतीफ तांबोळी; अन्यथा घटक पक्षाला सोबत घेऊन लढू

Political Alert in Mangalwedha: स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये मंगळवेढा तालुक्यात आमचा महायुतीने सन्मान केला तर ठीक नसेल तर आम्ही दामाजी नगर जिल्हा परिषद गट अन्य घटक पक्षाला सोबत घेऊन स्वबळावर लढण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस लतीफ तांबोळी यांनी दिला.
Mahayuti secretary Latif Tamboli addresses the media in Mangalwedha, demanding recognition for his party’s claim and warning of contesting with allies if ignored.

सकाळ डिजिटल टीम
- हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : महायुतीचा घटक पक्ष म्हणून आम्ही राज्यभरात कामा सोबत आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये मंगळवेढा तालुक्यात आमचा महायुतीने सन्मान केला तर ठीक नसेल तर आम्ही दामाजी नगर जिल्हा परिषद गट अन्य घटक पक्षाला सोबत घेऊन स्वबळावर लढण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस लतीफ तांबोळी यांनी दिला.

