Latif Tamboli : महायुतीने आगामी निवडणुकीत मंगळवेढा तालुक्यात आमचा सन्मान करावा: सरचिटणीस लतीफ तांबोळी; अन्यथा घटक पक्षाला सोबत घेऊन लढू

- हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : महायुतीचा घटक पक्ष म्हणून आम्ही राज्यभरात कामा सोबत आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये मंगळवेढा तालुक्यात आमचा महायुतीने सन्मान केला तर ठीक नसेल तर आम्ही दामाजी नगर जिल्हा परिषद गट अन्य घटक पक्षाला सोबत घेऊन स्वबळावर लढण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस लतीफ तांबोळी यांनी दिला..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.वर्षानंतर प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका 31 जानेवारी पूर्वी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे सुद्धा निवडणुकीच्या हालचाली तीव्र गतिमान झाल्या. त्यामुळे या निवडणुका लढवण्यासाठी अनेकजण इच्छुक झाले. सध्याच्या काळात निवडणुका खर्चिक झाल्या असताना देखील निवडणुकीत दावेदारीवर अनेक जण आपला हक्क सांगू लागले. सध्या दामाजी नगर जिल्हा परिषद गट हा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला आहे या गटातून गटातून स्थानिकापेक्षा बाहेरचे अनेक जण आपला हक्क सांगत त्यामध्ये महायुतीचा मित्र पक्ष असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने देखील आपला हक्क सांगितला. .येणाऱ्या निवडणुकीत देखील त्यांनी आपला हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे अशा परिस्थितीत महायुतीने आमचा सन्मान करून आम्हाला ती जागा दिली तर आम्ही पूर्ण ताकदीने लढण्यास तयार आहोत. जर आमचा विचार न केल्यास आम्ही अन्य गट घटक पक्षाला सोबत घेऊन या गटाची निवडणूक लढवणार असल्याचा ठाम विश्वास व्यक्त केला यापूर्वी या गटातील डोणज,अरळी, नंदुर, सिद्धापूर, या भागात मंत्री सुनिल तटकरे, दत्तात्रय भरणे यांच्या माध्यमातून अनेक विकासकामाला निधी उपलब्ध केला. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं 'क्लास वन' यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...उर्वरीत भागाचा विकास करण्याची जबाबदारी देखील आम्ही सक्षम उमेदवार देवून घेत असून त्याचा फायदा भविष्यात देखील दामाजीनगर बरोबर हुलजंती गटातील जास्तीत जास्त नागरिकांना करण्याच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील आहोत त्या दृष्टीने सध्या उच्च विद्याविभूषित पदवी घेतलेल्या कन्या ॲड सुमय्या तांबोळी यांना दामाजीनगर गटातून जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी देवून उतरवले जाणार आहे. त्याचबरोबर या गणातून देखील सक्षम उमेदवार दिले जाणार आहेत या गटातून या मतदारांनी संधी दिल्यास निश्चितच या गटामध्ये सत्तेचा लाभ घेऊन बदल घडवून दाखवणार असल्याचा विश्वास देखील या निमित्ताने बोलताना व्यक्त केला.