Solapur Crime: 'पंढरपुरात कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे'; खून मारामाऱ्या खंडणी यासारख्या प्रकारांमध्ये वाढ

पंढरपूर : समतेचा आणि शांतीचा संदेश देणाऱ्या पंढरी नगरीमध्ये आता खून, मारामाऱ्या आणि खंडणी या सारख्या गुन्हेगारी प्रकारांना उत आला आहे. दररोज घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे पंढरपुरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाल्याचे दिसून येत आहे. अशा वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे पंढरपुरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. दरम्यान पोलिसांकडून वेळीच कडक कारवाई होत नसल्याने गुन्हेगारांचे धाडस आणखी वाढत असल्याची लोकांमध्ये चर्चा आहे. .MP Dhananjay Mahadik: कोल्हापूरच्या विकासाआड काही विघ्नसंतोषी मंडळी: खासदार धनंजय महाडिक; हद्दवाढ, शक्तिपीठ होणारच.अशातच ऐन गौरी गणपती सणाच्या तोंडावर आज पुन्हा एकदा शहरातील भर चौकामध्ये एका तरुणावर कोयत्याने वार करून जखमी केल्याची घटना समोर आली आहे. शहरातील वाढत्या घटनांमुळे पंढरपुरातील पोलिस करताय तरी काय? असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे. मागील एक दीड महिन्यात खून, मारामाऱ्या या सारख्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने नव्यानेच आलेले उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रशांत डगळे यांच्या कार्यक्षमतेवर ही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..15 जुलै रोजी पंढरपूर शहरातील शिंदे नाईक नगर मध्ये राहणाऱ्या लखन जगताप आणि सुरेखा जगताप या माय लेकरांची धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली. या घटनेला जवळपास दीड महिना उलटून गेल्यानंतरही अद्याप पोलिसांना तपास लागला नाही. या घटनेनंतरही शहरात अशा अनेक हाणामारीच्या घटना घडलेल्या आहेत. शुक्रवारी (ता.22) शहरातील संत गजानन महाराज मठाजवळ श्रेयश धर्मा पवार या अल्पवयीन तरुणावर धारदार कोयत्याने वार करून गंभीर जखमी केल्याची घटना घडली आहे..याप्रकरणी पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यात आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.दरम्यान पुन्हा रविवारी ( ता.24) भर दुपारी कालिकादेवी चौकामध्ये एका तरुणावर कोयत्याने वार करून जखमी केल्याची गंभीर घटना घडली आहे. शहरात कोयता गॅंग सक्रिय झाल्याने सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आठ दिवसांपूर्वी डॉल्बीच्या कर्ण कर्कश आवाजामुळे एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेलाही आठ दिवस उलटून गेले आहेत. तरीही मृत्यू झालेली व्यक्ती कोण याचाही तपास पोलिसांना लागला नाही..माेठी बातमी! 'काेल्हापूर जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदली प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणीचे आदेश'; शिक्षकांची उडाली तारांबळ.सध्या पंढरपूर शहरांमध्ये अवैध वाळू उपसा, जुगार, मटका, गुटखा ,मावा यासारखे अवैध धंदे राजरोसपणे सुरू आहेत. लोकप्रतिनिधींना खंडणी मागण्यापर्यंत आरोपीचे धाडस वाढले आहे. अशा अनेक गुन्हेगारी घटनांमुळे पंढरपूरची प्रतिमा डागळू लागल्याची चर्चा सुरू आहे. पंढरपुरात दररोज हजारो भाविक विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी येतात अशावेळी शहरातील कायदा सुव्यवस्था उत्तम नसेल तर भविष्यात पंढरपुरात येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येवर देखील परिणाम होण्याची शक्यता आहे पंढरपूर शहरातील कायदा सुव्यवस्था चोखपणे राखण्यासाठी कडक शिस्तीच्या अधिकाऱ्यांची या ठिकाणी पाठवणी करावी अशी मागणी ही आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून केली जात आहे..