Solapur Crime: 'सोलापुरातील दोन टोळ्यांमधील सातजण दोन वर्षांसाठी तडीपार'; धाकटा राजवाडा येथील चौघांवर कारवाई

Solapur gang externment: सोलापूरमध्ये दोन टोळ्यांमधील वाढत्या दहशतीवर अखेर पोलिसांनी कडक कारवाई करत सात जणांना तब्बल दोन वर्षांसाठी तडीपार केले आहे. धाकटा राजवाडा परिसरातील चौघांसह अन्य तीन जणांना ही तडीपाराची नोटीस बजावण्यात आली.
सोलापूर : शहरातील सात जणांच्या दोन गुन्हेगारी टोळ्या पोलिसांनी दोन वर्षांसाठी तडीपार केल्या आहेत. त्यांच्याविरुद्ध टोळीच्या माध्यमातून आपखुषीने दुखापत करणे, गैरकायद्याची मंडळी जमवून दंगा करणे, जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करणे, असे गुन्हे दाखल आहेत.

