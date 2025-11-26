Solapur Crime: 'सोलापुरातील दोन टोळ्यांमधील सातजण दोन वर्षांसाठी तडीपार'; धाकटा राजवाडा येथील चौघांवर कारवाई

सोलापूर : शहरातील सात जणांच्या दोन गुन्हेगारी टोळ्या पोलिसांनी दोन वर्षांसाठी तडीपार केल्या आहेत. त्यांच्याविरुद्ध टोळीच्या माध्यमातून आपखुषीने दुखापत करणे, गैरकायद्याची मंडळी जमवून दंगा करणे, जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करणे, असे गुन्हे दाखल आहेत..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...जोडभावी पेठ पोलिसांच्या हद्दीतील तिघेजण सतत गुन्हेगारी कृत्य करत होते. २०१८ व २०२५ या काळात त्या तिघांविरुद्ध विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. टोळीप्रमुख राम शशिकांत तळभंडारे (वय २९), विजय कामेश वाघमारे (वय ३०), शिवाजी मारुती तळभंडारे (वय ४२) या तिघांना तडीपार करण्यात आले आहे. तिघेही कोंतम चौकातील धाकटा राजवाडा परिसरातील रहिवासी आहेत. .त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव जोडभावी पेठ पोलिसांनी पोलिस आयुक्तालयास पाठविला होता. त्यानुसार पोलिस उपायुक्त विजय कबाडे यांनी तिघांवर कारवाई केली. त्यांना सोलापूर व धाराशिव या दोन जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केले आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...धाकटा राजवाडा येथील चौघांवर कारवाईकोंतम चौकातील धाकटा राजवाडा परिसरात रहायला असलेले चौघे सतत मिळून गुन्हेगारी कृत्य करीत होते. २०१५, २०१७, २०१८, २०२१, २०२२, २०२४ व २०२५ या काळात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत. टोळीप्रमुख मनोज राम गायकवाड (वय ४५), रितेश मनोज गायकवाड (वय २२), योगेश चंद्रकांत कोळेकर (वय २५) व आनंद राम गायकवाड (वय ४५) या चौघांनाही पोलिसांनी दोन वर्षांसाठी तडीपार केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.