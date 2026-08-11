Maratha Reservation: मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामागे प्रसाद लाड? लक्ष्मण हाकेंचा थेट आरोप; राजकीय वर्तुळात खळबळ

पंढरपूर : मराठा समाजाच्या लोकप्रतिनिधींची रद्द झालेली जात प्रमाणपत्रे पुन्हा मंजूर करून घेण्यासाठी मनोज जरांगे आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनीच आर्थिक रसद पुरवली आहे, असा थेट आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.हाके आज पंढरपुरात आले होते. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना हाके म्हणाले, ‘लाड यांना मनोज जरांगे यांना फीडिंग करण्याची सवय लागली आहे. जरांगे यांना लक्ष वेधून घेण्याचा रोग जडल्याची टीकाही त्यांनी केली. .हाके म्हणाले, ‘आमदार लाड यांच्या क्रिस्टल ग्रुप कंपनीत एक लाख नोकऱ्या आहेत. मात्र, तिथे आरक्षण नाही आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगारही दिला जात नाही. असे असताना सरकारने लाड नावाचे बांडगूळ का पाळले आहे? मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना शिव्या देण्यासाठीही लाड यांनीच जरांगेंना फूस लावली आहे.’.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.ओबीसींची प्रतिसभामराठा आंदोलनाला उत्तर देण्यासाठी आता ओबीसी समाजही आक्रमक झाला आहे. ‘जिथे जिथे मनोज जरांगे यांच्या सभा होतील, तिथे तिथे आम्ही ओबीसी एकजुटीसाठी प्रतिसभा घेणार आहोत,’ अशी घोषणाही हाके यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.