सोलापूर

Maratha Reservation: मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामागे प्रसाद लाड? लक्ष्मण हाकेंचा थेट आरोप; राजकीय वर्तुळात खळबळ

Laxman Hake Alleges Prasad Lad Backs Manoj Jarange Protest: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंचा भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्यावर मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला आर्थिक पाठबळ दिल्याचा गंभीर आरोप; मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्षाला नवे राजकीय वळण
OBC Leader Laxman Hake Alleges Prasad Lad Supports Manoj Jarange Protest Amid Maharashtra Reservation Row

OBC Leader Laxman Hake Alleges Prasad Lad Supports Manoj Jarange Protest Amid Maharashtra Reservation Row

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : मराठा समाजाच्या लोकप्रतिनिधींची रद्द झालेली जात प्रमाणपत्रे पुन्हा मंजूर करून घेण्यासाठी मनोज जरांगे आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनीच आर्थिक रसद पुरवली आहे, असा थेट आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला.

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