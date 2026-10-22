Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली

करमाळा: वीट (ता. करमाळा) येथील गोकुळ ढेरे यांच्या शेतात गुरुवारी (ता. २२) दुपारी ऊसतोड सुरू असताना बिबट्याची तीन पिल्ले आढळून आली. यापैकी एका पिल्लाला ऊसतोड कामगारांनी पकडून वन विभागाच्या ताब्यात दिले, तर अन्य दोन पिल्ले पळून गेली. या घटनेमुळे विट परिसरात खळबळ उडाली असून शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.करमाळा तालुक्यातील विविध भागांत बिबट्या दिसल्याचे शेतकरी वारंवार सांगत आहेत. मात्र, विटपासून सुमारे दीड ते दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ढेरे यांच्या शेतात एकाच वेळी तीन पिल्ले आढळल्याने या भागात बिबट्याचे वास्तव्य असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, चार-पाच वर्षांपूर्वी विटजवळील अंजनडोह येथे बिबट्याने एका महिलेवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात महिलेचा मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून या परिसरात बिबट्याची दहशत आहे. त्यामुळे नव्याने पिल्ले आढळल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..रात्री कुत्र्यांच्या भुंकण्याकडे दुर्लक्षयाबाबत शेतकरी गोकुळ भानुदास ढेरे म्हणाले, “आमच्या शेतात ऊसतोड सुरू असताना कामगारांना अचानक बिबट्याची तीन पिल्ले दिसली. त्यापैकी दोन पळून गेली, तर एक पिल्लू कामगारांनी पकडले. आमच्या वस्तीवरील कुत्री रात्रीच्या वेळी वारंवार भुंकत असत. मात्र, ती कशामुळे भुंकतात, याकडे आम्ही दुर्लक्ष केले. आज पिल्ले आढळल्यानंतर कुत्री बिबट्याच्या हालचालींमुळे भुंकत असावीत, असे लक्षात आले.”या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने परिसरात पाहणी करून बिबट्याच्या संभाव्य वास्तव्याबाबत तपासणी करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...नागरिकांनी सतर्क राहावे; वन विभागाचे नियम पाळण्याचे आवाहनवीट व परिसरातील नागरिकांनी बिबट्याच्या संभाव्य हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर सतर्क राहावे. शेतात किंवा ऊसाच्या फडात जाताना विशेष काळजी घ्यावी. शक्यतो एकट्याने शेतात जाणे टाळावे, लहान मुलांना एकटे बाहेर पाठवू नये तसेच रात्रीच्या वेळी शेतात किंवा शेताजवळ फिरताना दक्षता घ्यावी. बिबट्याची पिल्ले किंवा बिबट्या आढळल्यास त्याच्या जवळ जाण्याचा, त्याला पकडण्याचा किंवा हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न करू नये. पिल्लांना हात लावू नये, कारण त्यांची आई जवळपास असण्याची शक्यता असते. अशा वेळी सुरक्षित अंतर राखून तातडीने वन विभागाला माहिती द्यावी. नागरिकांनी अफवा पसरवू नयेत आणि वन विभागाच्या सूचनांचे पालन करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.