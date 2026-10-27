Akkalkot News: लिंगायत पंचमशाली समाजाचा ओबीसी आरक्षणासाठी एल्गार; अक्कलकोटमध्ये मोर्चा, विविध पक्षांचा पाठिंबा

अक्कलकोट शहर : लिंगायत पंचमशाली समाजाचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात समावेश करावा, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (ता. २६) अक्कलकोट शहरात मोर्चा काढण्यात आला. अक्कलकोट शहर व तालुका समस्त विश्व लिंगायत पंचमशाली समाजाच्या वतीने काढलेल्या या मोर्चाचे श्रीमंत कमलाराजे चौकात जाहीर सभेत रूपांतर झाले. यावेळी सामाजिक व विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी समाजाच्या ओबीसी समावेशाची एकमुखी मागणी केली..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.शहरातील बसस्थानकाजवळील श्री मल्लिकार्जुन मंदिरापासून दुपारी मोर्चाला सुरुवात झाली. कारंजा चौक, कापड लाइन, स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौक, समर्थ चौक, राजे फत्तेसिंह चौक आणि जुने तहसील कार्यालय या मार्गाने मोर्चा श्रीमंत कमलाराजे चौकात पोचला. लिंगायत पंचमशाली जगद्गुरू महासंस्थान पीठाचे प्रथम जगद्गुरू श्री बसवजय मृत्युंजय स्वामी यांच्या उपस्थितीत मोर्चा काढण्यात आला..जाहीर सभेच्या व्यासपीठावर संयोजक आनंद बुक्कानुरे, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, नगराध्यक्ष मीलन कल्याणशेट्टी, माजी राज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, संजय देशमुख, प्रशांत लोकापुरे, मल्लिकार्जुन काटगाव, राजशेखर हिप्परगी, भाजपचे शहराध्यक्ष प्रदीप पाटील, शिरवळचे सरपंच अप्पासाहेब बिराजदार, शिवसेनेचे अमर पाटील, शिवशरण इचगे, मल्लिनाथ पाटील, मलकन्ना कोगनूर आदी उपस्थित होते..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.\rयावेळी विविध मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त करून लिंगायत पंचमशाली समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी केली. त्यानंतर समाजाच्या वतीने नायब तहसीलदार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. मोर्चादरम्यान उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्र टाकणे, पोलिस निरीक्षक अविनाश पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बंदोबस्त ठेवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.