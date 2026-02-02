Solapur Politics: प्रचाराची भिस्त आता स्थानिक आमदार, खासदारांवरच; अजित पवार यांच्या निधनाने मोठे नेते प्रचारास येण्याची शक्यता धूसर!

सोलापूर: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारास ब्रेक लागला आहे. पवार यांचे विमान दुर्घटनेत निधन झाल्याने राज्यस्तरावरील अनेक नेते प्रचारास येण्याची शक्यता धूसरच दिसते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी एकही प्रचार सभा घेणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय इतर नेत्यांच्याही जिल्ह्यात सभा होणार नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. यामुळे प्रचाराची भिस्त स्थानिक आजी-माजी आमदार, खासदार व पदाधिकाऱ्यांवरच असणार आहे..Pune News: शेणापासून बनविलेल्या पर्यावरणपूरक कलात्मक वस्तू सातासमुद्रापार; मानसी व सायली निघोटबहिणींनी उभारला हक्काचा व्यवसाय!.जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी भाजप, काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडणुक रिंगणात आहेत. उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर प्रचाराचे नियोजन करण्यात आले. नियोजनानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह इतर प्रमुख नेत्यांच्या सभांचे आयोजन करण्यात आले होते. पण आता अजित पवार यांच्या निधनाने सभा होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे त्या-त्या तालुक्यातील प्रचाराची जबाबदारी विद्यमान आमदार व माजी आमदार पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवर असणार आहे..भाजपकडून स्थानिक आमदारांसह पालकमंत्री जयकुमार गोरे व सचिन कल्याणशेट्टी, सुभाष देशमुख, समाधान आवताडे, माजी आमदार राजन पाटील, प्रशांत परिचारक, राम सातपुते हे प्रचाराची धुरा सांभाळत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार अभिजित पाटील, नारायण पाटील, उत्तम जानकर हे प्रचारात सक्रिय सहभागी दिसत आहेत. .काँग्रेसकडून खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार, जिल्ह्यातील प्रमुख नेते व तालुका पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग दिसत आहे. शिवसेना शिंदे गटाकडून माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे हे अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूर तालुक्यात तर माजी आमदार शहाजी पाटील यांनी सांगोला तालुक्यात प्रचाराची सूत्रे हाती घेतली आहेत..Solapur News: दादांच्या हसऱ्या चेहऱ्याच्या प्रतिमेसमोर सोलापूरकर झाले भावुक; अजित पवार यांना सर्वपक्षीय नेत्यांकडून श्रद्धांजली!.कुंभारी गटात माकपचा उमेदवारराष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या नेत्यांकडून जिल्ह्यात प्रचारास सुरवात केली आहे. बार्शी तालुक्यात एक गटात ठाकरे गटाचे उमदेवार असून इतर ठिकाणी शिवसेना, राष्ट्रवादीचे उमदेवार रिंगणात आहेत. या उमेदवारांचा प्रचार शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार दिलीप सोपल करत आहेत. भाजपविरोधात सर्व पक्ष एकत्र येत निवडणूक लढवत असल्याने आमदार सोपल यांचा प्रचारात सहभाग दिसत आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कुंभारी गटात यंदा पहिल्यांदाच माकपचे उमेदवार रिंगणात आहेत. यासाठी माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी मोठी ताकद लावली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.