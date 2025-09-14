सोलापूर

Solapur Lok Adalat:'लोकअदालतीत तडजोडीतून १०१ कोटींची प्रकरणे निकाली'; तीन पक्षकारांचा ऑनलाइन सहभाग, १८६३४ प्रलंबित प्रकरणांवर तोडगा

Massive Relief: पुण्यात व्यावसायिक असलेल्या पतीचे पत्नीसोबत भांडण झाले होते. पत्नी व सासूमध्ये सतत भांडण होत असल्याने पतीने पत्नीला माहेरी हाकलून दिले होते. त्यांना तीन मुले होती. त्यांच्यातील भांडणामुळे मुलांचे हाल होत होते. न्यायाधीश ज्योती पाटील यांनी त्यांच्यात समझोता घडवून आणला.
Lok Adalat clears ₹101 crore worth cases; 18,634 disputes resolved through compromise.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : लोकअदालतीत एकूण एक लाख चार हजार प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यासाठी आली होती. त्यातील १८ हजार ६३४ प्रकरणे निकाली निघाली. त्यातून वेगवेगळ्या संस्था व विभागांची १०१ कोटी ५० लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. लोकअदालतीत तीन पक्षकारांनी ऑनलाइन तथा व्हॉट्‌सॲपवरील व्हिडिओ कॉलवरून सहभाग नोंदवला.

