'लोकनेते कारखान्याचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी केली ऊसतोडणी'; यंदा २५ ऊस हार्वेस्टरला साहाय्य, शेतकऱ्यांशी साधला संवाद

मोहोळ : कागदावरचा ऊसतोडणी कार्यक्रम व प्रत्यक्षात शेतावरील तोडणी यात काय फरक आहे? यंत्राने ऊस तोडताना यंत्रचालक व उत्पादक शेतकरी यांच्या काय अडचणी आहेत? ज्या आहेत त्यावर काय उपाय योजना करता येईल का? यासाठी लोकनेते साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी हार्वेस्टरच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन ऊस तोडला. कारखान्याचा अध्यक्ष थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधून स्वतः ऊस तोडतो हा प्रकार पाहण्यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. .लक्ष्मीनगर (अनगर) येथील लोकनेते साखर कारखान्याने चालू वर्षी ऊस तोडणी टोळ्यांना पर्याय म्हणून कारखान्या मार्फत २५ ऊस तोडणी यंत्रे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य केले आहे. या यंत्राच्या माध्यमातून एका महिन्यात ६० हजार मे. टन ऊस कारखान्याला उपलब्ध झाला आहे. मात्र प्रत्यक्षात यंत्राद्वारे कशी ऊस तोडणी होते याची पाहणी व प्रात्यक्षिका साठी गुरुवारी (ता. ११) पापरी (ता. मोहोळ) येथील शेतकरी अरुण पाटील यांच्या उसाच्या फडात जाऊन अध्यक्ष पाटील यांनी स्वतः ऊस तोडणीचा अनुभव घेतला..दरम्यान भविष्यात ऊस तोडणी यंत्रा शिवाय पर्याय नाही चालू वर्षी २५ यंत्रासाठी अर्थसाहाय्य केले आहे. पुढच्या वर्षी उसाचे वाढते क्षेत्र लक्षात घेऊन जादा ऊस तोडणी यंत्रे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत असे त्यांनी सांगितले.. यावेळी कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश जोगदे, शेती अधिकारी श्री. देशमुख, सतीश भोसले, रमेश टेकळे, प्रशांत पाटील यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.