Pandharpur Vitthal Temple: 'पंढरपूरातील श्री विठ्ठलाचे २४ तास दर्शन बंद'; कार्तिकीची प्रक्षाळपूजा संपन्न, देवाचे राजोपचार सुरू..

Lord Vitthal darshan closed: प्रक्षाळ पूजेदरम्यान देवाच्या पायाला लिंबू साखर चोळली जाते. त्यानंतर पंचामृतासह गरम पाण्याने देवाला अभिषेक घातला जातो. कार्तिकी यात्रेच्या निमित्ताने २६ ऑक्टोबरपासून श्री विठ्ठल रुक्मिणीचे २४ तास दर्शन सुरू करण्यात आले होते.
Pandharpur’s Lord Vitthal Temple closed for 24 hours after Kartiki Prakshal Pooja; Rajopchar rituals begin inside sanctum.

पंढरपूर : कार्तिकी यात्रा संपल्यानंतर आज श्री विठ्ठल रुक्मिणीची विधीवत प्रक्षाळ पूजा मंदिर समितीच्या सदस्या माधवी निगडे व शकुंतला नडगिरे यांच्या हस्ते करण्यात आली. रविवारीपासून (ता. ९) श्री विठ्ठल रुक्मिणीचे २४ तास दर्शन बंद झाले असून देवाचे राजोपचार सुरू करण्यात आले आहेत.

