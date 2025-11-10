Pandharpur Vitthal Temple: 'पंढरपूरातील श्री विठ्ठलाचे २४ तास दर्शन बंद'; कार्तिकीची प्रक्षाळपूजा संपन्न, देवाचे राजोपचार सुरू..

पंढरपूर : कार्तिकी यात्रा संपल्यानंतर आज श्री विठ्ठल रुक्मिणीची विधीवत प्रक्षाळ पूजा मंदिर समितीच्या सदस्या माधवी निगडे व शकुंतला नडगिरे यांच्या हस्ते करण्यात आली. रविवारीपासून (ता. ९) श्री विठ्ठल रुक्मिणीचे २४ तास दर्शन बंद झाले असून देवाचे राजोपचार सुरू करण्यात आले आहेत..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.प्रक्षाळ पूजेदरम्यान देवाच्या पायाला लिंबू साखर चोळली जाते. त्यानंतर पंचामृतासह गरम पाण्याने देवाला अभिषेक घातला जातो. कार्तिकी यात्रेच्या निमित्ताने २६ ऑक्टोबरपासून श्री विठ्ठल रुक्मिणीचे २४ तास दर्शन सुरू करण्यात आले होते. गेले पंधरा दिवस देव भक्तांसाठी अहोरात्र उभे होते. आपल्या लाडक्या भक्तांना दर्शन देऊन थकलेल्या देवाचा प्रक्षाळ पूजा घालून शिणवटा काढला जातो..रविवारच्या शुभ मुहूर्तानुसार श्री विठ्ठलाची व श्री रुक्मिणी मातेची प्रक्षाळपूजा अनुक्रमे मंदिर समिती सदस्या ॲड. माधवी निगडे व शकुंतला नडगिरे यांच्या हस्ते संपन्न झाली. सदर पूजेच्या सुरवातीला प्र. व्यवस्थापक पृथ्वीराज राऊत व लेखाधिकारी मुकेश अनेचा यांच्या हस्ते श्रींस पहिले स्नान घालण्यात आले. पूजेच्या निमित्ताने श्री विठ्ठलास सोने मुकुट, नाम निळाचा, कौस्तुभ मणी, दंड पेट्या जोड मोठा, हिऱ्याचा कंगण जोड, मोत्याचा तुरा, मोत्याची कंठी २ पदरी, मोत्याची कंठी १ पदरी पदकास मोती, मारवाडी पेट्याचा मोत्याचा हार, मस्त्य जोड, लक्ष्मी पदकासह लॉकेट, तुळशीच माळ १ पदरी, शिरपेच लहान १० लोलक असलेला, शिरपेच मोठा २ लोलक असलेला, तोडे जोड, जवेची माळ २ पदरी, एकदाणी इत्यादी अलंकार परिधान करण्यात आले आहेत..तसेच रुक्मिणी मातेस सोने मुकुट, वाक्य जोड, तानवड जोड, चिंचपेटी तांबडी, जवमानी पदक, लक्ष्मीहार, जवेच्या माळा, मोहरांची माळ, पुतळ्याची माळ, हायकोल, सरी, कंबरपट्टा इत्यादी अलंकार परिधान करण्यात आले आहेत..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...देवाचा थकवा घालविण्यासाठी आयुर्वेदिक काढायाशिवाय देवाचा थकवा घालविण्यासाठी आयुर्वेदिक काढा श्रींस नैवेद्य म्हणून रात्री शेजारती वेळी दाखविण्यात आला. आजपासून श्री विठ्ठलास व श्री रुक्मिणी मातेची पहाटे होणारी काकडा आरती, नित्यपूजा, महानैवेद्य, पोशाख, धुपारती व शेजारती इत्यादी राजोपचार सुरू करण्यात आली. दरम्यान, विठ्ठल मंदिरामध्ये आकर्षक देशी-विदेशी फुलांची सजावट देखील करण्यात आली होती, अशी माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.