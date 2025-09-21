सोलापूर

Teacher Transfer Emotional : मॅडम, तुम्ही जाऊ नका! विद्यार्थ्यांनी फोडला हंबरडा; बीबीदारफळ जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षिकेसाठी चिमुकले भावूक

Young Hearts Break: बीबीदारफळ (ता. उत्तर सोलापूर) येथील शीला ननवरे या शिक्षिका आहेत. २०१८ पासून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नं १ येथे सहशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. शाळेच्या पूर्ण वेळ ते विद्यार्थ्यासोबत असतात. विद्यार्थ्यांना योग्य प्रकारे हाताळून त्यांच्याकडून अभ्यास करून घेणे यात त्यांचा हातखंडा आहे.
Students bid an emotional farewell to their transferred teacher at BBDarfal ZP School, expressing their heartfelt emotions.

Students bid an emotional farewell to their transferred teacher at BBDarfal ZP School, expressing their heartfelt emotions.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

--दयानंद कुंभार

वडाळा: बीबी दारफळ (ता. उत्तर सोलापूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिकेची बदली झाली. मात्र या उपक्रमशील शिक्षिका व विद्यार्थ्यांचा लागलेला लळा, यामुळे विद्यार्थ्यांनी ‘मॅडम तुम्ही जाऊ नका’, असे म्हणत गराडा घालून चक्क हंबरडाच फोडला.

Loading content, please wait...
student
district
ZP School
Transfers
maharashtra school
Farewell
Solapur
emotional support
teacher hearings

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com