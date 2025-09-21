Teacher Transfer Emotional : मॅडम, तुम्ही जाऊ नका! विद्यार्थ्यांनी फोडला हंबरडा; बीबीदारफळ जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षिकेसाठी चिमुकले भावूक

--दयानंद कुंभार वडाळा: बीबी दारफळ (ता. उत्तर सोलापूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिकेची बदली झाली. मात्र या उपक्रमशील शिक्षिका व विद्यार्थ्यांचा लागलेला लळा, यामुळे विद्यार्थ्यांनी ‘मॅडम तुम्ही जाऊ नका’, असे म्हणत गराडा घालून चक्क हंबरडाच फोडला..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .बीबीदारफळ (ता. उत्तर सोलापूर) येथील शीला ननवरे या शिक्षिका आहेत. २०१८ पासून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नं १ येथे सहशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. शाळेच्या पूर्ण वेळ ते विद्यार्थ्यासोबत असतात. विद्यार्थ्यांना योग्य प्रकारे हाताळून त्यांच्याकडून अभ्यास करून घेणे यात त्यांचा हातखंडा आहे. अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपल्या स्वखर्चातून विद्यार्थ्यांना बक्षीस व खाऊ ही देतात..गावच्या यात्रेवेळी विद्यार्थ्यांना ग्रामीण यात्रेची सफर स्वखर्चातून घडवतात. यामुळे या शीला मॅडमच्या हाताखाली शिकलेले विद्यार्थी गुणवत्ताधारकतर आहेतच. भारतीय संस्कृती पारंपरिक सण विद्यार्थ्यांसोबत साजरी करून संस्कारीही घडवितात. जेवणाच्या सुट्टीत विद्यार्थ्यांसोबत पंगत बसवून जेवण शेअर करत. मराठी, इंग्रजी, हिंदी वाचन अगदी न अडखळता खडाखड वाचन करणारे विद्यार्थी त्यांनी घडवले. या हटके शैलीने विद्यार्थी यांना शिक्षकांचा खूपच लळा लागला..२०१८ पासून जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत असणाऱ्या शीला ननवरे यांची अकोलेकाटी येथील सोमनाथ नगर येथे बदली झाली. यामुळे चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना हुरहूर लागून राहिली. ज्या दिवशी त्या रुजू होण्यासाठी निघाल्या होत्या, त्या दिवशी अक्षरशः विद्यार्थ्यांनी त्यांना गराडा घालत हंबरडाच फोडला..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.शीला ननवरे यांनी मुलांना १ ते १०० पर्यत पाढे व ५० पर्यत उलट पाढे पाठांतर आपल्या कौशल्यातून करून घेतले. तसेच मुलांना हरिपाठ, हनुमान चालीसा तोंड पाठ करून घेतले, मुलांना स्टेज डेअरींग वाढवली. शीला ननवरे यांचे कार्य आदर्शवत व कौतुकास्पद आहे. विद्यार्थ्यांना त्यानी खूप लळा लावला. त्यांचे ज्ञानदानाचे कार्य अविरत चालू असते.- शैलेश साठे, सामाजिक कार्यकर्ता बीबीदारफळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.