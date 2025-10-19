सोलापूर

Tehsildar Madan Jadhav: कृषी व महसूच्या तत्परतेने शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी अनुदान जमा होणार : तहसीलदार मदन जाधव; दिवाळी गोड हाेणार

Farmers’ Diwali to Be Sweet: पुढील वर्षी उन्हाळ्यात जाणवणारी पाणीटंचाईची झळ कमी राहणार आहे. तालुक्यात सर्वसाधारणपणे जून महिन्यातील मृग नक्षत्रात सुरू होणारा पावसाने यंदा मे महिन्यातच हजेरी लावल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खरिपाची मशागत देखील करता आली नाही.
मंगळवेढा: तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे 59 हजार 730 शेतकऱ्याचे बाधीत झालेल्या 42 हजार 242 हेक्टर क्षेत्र बाधीत झाले असून, बाधितांची नुकसान भरपाई देण्याचे काम तहसील कार्यालयात युद्ध पातळीवर सुरू असून आज संध्याकाळपर्यंत या रकमा शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर जमा होतील अशी माहिती तहसीलदार मदन जाधव यांनी दिली.

