Tehsildar Madan Jadhav: कृषी व महसूच्या तत्परतेने शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी अनुदान जमा होणार : तहसीलदार मदन जाधव; दिवाळी गोड हाेणार

तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे 59 हजार 730 शेतकऱ्याचे बाधीत झालेल्या 42 हजार 242 हेक्टर क्षेत्र बाधीत झाले असून, बाधितांची नुकसान भरपाई देण्याचे काम तहसील कार्यालयात युद्ध पातळीवर सुरू असून आज संध्याकाळपर्यंत या रकमा शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर जमा होतील अशी माहिती तहसीलदार मदन जाधव यांनी दिली. 2009 नंतर तालुक्यात तब्बल सोळा वर्षांनी मोठ्या पावसाने हजेरी लावली.या पावसाने तालुक्यातील सर्वच मध्यम प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाले. त्यामुळे पुढील वर्षी उन्हाळ्यात जाणवणारी पाणीटंचाईची झळ कमी राहणार आहे. तालुक्यात सर्वसाधारणपणे जून महिन्यातील मृग नक्षत्रात सुरू होणारा पावसाने यंदा मे महिन्यातच हजेरी लावल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खरिपाची मशागत देखील करता आली नाही. त्यामुळे त्यांना पेरणीसाठी विलंब झाला खरीपात सततच्या व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतीपिकाचे पंचनामे महसूल, कृषी व ग्राम विकास विभागाच्या वतीने करण्यात आले.नुकसान झालेल्या पिकामध्ये प्रामुख्याने कांदा, मूग, डाळींब, द्राक्षे, नवीन ऊस लागवड या व अन्य पिकांचा समावेश आहे. अतिवृष्टीमुळे आतापर्यंत प्राप्त अहवालानुसार पडझड झालेली घरे 678 असून त्याचेही पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. तालुक्यात एकूण 48 जनावरे मयत असून त्यात 36 मोठ्या व 12 लहान जनावरांचा समावेश आहे. तालुक्यात 42 हजार 242 हेक्टरच्या वर शेतीपिकाचे नुकसान झाल्याचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडे 57 कोटी 76 लाखाच्या निधीची मागणी करण्यात आली.पावसाने घर पडून तालुक्यातील एकाचा मृत्यू व एक जखमी झालेले आहे. त्यांना सुद्धा अनुदान देण्यात येत आहे. शासनाने बाधित शेतकऱ्यांसाठी 3 हेक्टर मर्यादे निर्णय घेतला. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी सदरचे अनुदान दिवाळीपूर्वी अदा करण्यासाठी तहसीलदार मदन जाधव यांच्या सूचनेनुसार नायब तहसीलदार व ग्राम महसूल अधिकारी व तसेच तालुका कृषी अधिकारी मनीषा मिसाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडल कृषी अधिकारी व कृषी सहायकांनी अहोरात्र परिश्रम घेऊन पंचनाम्याच्या याद्या पूर्ण केल्या. 90% हून अधिक शेतकऱ्यांना द्वारे केलेली केलेली भरपाई त्यांना दिवाळीपूर्वी जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.