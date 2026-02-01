Madha Rayat Slab Collapse : माढ्यात रयत शिक्षण संस्थेच्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला; नऊ कामगार गंभीर जखमी, नेमकं काय घडलं?

पंढरपूर : माढा शहरातील रयत शिक्षण संस्थेच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालयातील निर्माणाधीन इमारतीचा स्लॅब कोसळून (Madha College Building Slab Collapse) नऊ जण गंभीर जखमी झाल्याची दुर्घटना शनिवारी सायंकाळी सुमारे चार वाजण्याच्या सुमारास घडली..इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात असताना अचानक स्लॅब कोसळला. यावेळी स्लॅब टाकण्याचे काम सुरू असताना काही कामगार अडकून गंभीर जखमी झाले. सुमारे पंचेचाळीस फूट रुंद व शंभर फूट लांबीचा स्लॅब दोन मशीनच्या सहाय्याने टाकण्याचे काम सुरू होते..दरम्यान, स्लॅब टाकण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असतानाच स्लॅबवर काम करणारे काही कामगार चहा पिण्यासाठी खाली आल्याने मोठा अनर्थ टळला. मात्र, स्लॅब कोसळल्याने काही कामगार जखमी झाले. घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले..Pune News : लोणीकंदच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाचे हृदयविकाराने निधन; कोल्हापुरातील मूळगावी होणार अंत्यसंस्कार.या दुर्घटनेत गंभीर जखमी झालेले संभाजी बागल यांना पुढील उपचारासाठी बार्शी येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच तहसीलदार संजय भोसले, नायब तहसीलदार विजय कवडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नेताजी बंडगर, तसेच तलाठी पुरुषोत्तम जगदाळे यांनी घटनास्थळी व रुग्णालयात भेट देऊन जखमींची विचारपूस केली..या दुर्घटनेत जखमी झालेल्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत – संभाजी बागल (रा. भोसरे), परमेश्वर अर्जुन लोंढे (रा. चिंचोली, वय ४५), दत्तु नारायण जाधव (रा. महाळुंग, वय ४०), संतोष पांडुरंग मलगुंडे (रा. भोसरे, वय ४६), दत्तात्रय बळीराम रेडे (रा. भोसरे, वय ३५), उमेश सतीश मदने (रा. महाळुंग, वय २६), विशाल निळू गायकवाड (रा. जामगाव, वय २०), शंटू गोकूळचंद्र सरकार (रा. कोलकत्ता, वय ५०) व कानन कालिचरण मंडोल (रा. कोलकत्ता, वय ३०)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.