Solapur News:'जमीन खरवडून गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाची गरज‌'; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माढा तालुक्यातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी

जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी माढा तालुक्यातील उंदरगाव, केवड, वाकाव या पूरग्रस्त गावांचा दौरा केला. ज्या ठिकाणी पायी जाणे अशक्य होते अशा ठिकाणी थेट ट्रॅक्टरमध्ये बसून ग्रामस्थांसमवेत त्यांनी बांधा बांधावर जाऊन पाहणी केली.यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास ८८ गावांना या महापुराचा फटका बसला असून उभी पिके पूर्णपणे आडवी झाली आहेत. अनेक ठिकाणी जमिनीची माती खरवडून वाहून गेलेली आहे. या सर्व शेतीचे पंचनामे सध्या सुरू असून आठ ते नऊ ऑक्टोबरपर्यंत हे पंचनामे पूर्ण केले जाणार आहेत..जिल्ह्यात जवळपास साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिके संपून गेली असून आता पंचनामे झाल्यावर नेमका आकडा समोर येईल. केवड सारख्या गावात वीस - वीस फूट खोल जमिनीला खड्डे पडलेलेल्या भागाची पाहणी केली. अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचीच गरज आहे त्याबाबत १५ ऑक्टोबर नंतर आम्ही काम सुरू करू. सध्या पूरग्रस्त गावातील बाधित नागरिकांना धान्य, दहा हजार रुपयांची रोख मदत आणि पशुपालकांसाठी चारा व मुरघास याचे वाटप सुरू आहे. चार हजार ५२१ पूरग्रस्तांना पुरातून बाहेर काढले असून वेळीच मदत पोहोचल्याने जिल्ह्यात एकही जीवितहानी झाली नाही..आमच्या जमिनी पूर्णत खरवडून गेल्या आहेत. १५ ते २० फुटांचे खड्डे जमिनीला पडले आहेत. त्यामुळे यातून काही उत्पादन येण्याची अपेक्षाच नसल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. सरकारने आम्हाला तोकडी मदत न करता भरीव मदत करावी व या संकटातून बाहेर काढावे. सरकारने तातडीने मदत करून पुनर्वसन करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांच्यासोबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड, तहसीलदार संजय भोसले यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..