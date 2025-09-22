सोलापूर

Madha News: 'माढा तालुक्यातील वडशिंगे येथील ओढ्यात इरटिगा कार वाहून गेली'; पाच जणांना वाचवण्यात आले यश

Madha Taluka Incident: रात्रीच्या सुमारास बार्शी वरून माढ्याच्या दिशेने येणारी एक ईरटीगा गाडी वडशिंगे येथील ओढ्यामध्ये वाहून गेली. यावेळी या ईरटीगा गाडीमध्ये पाच जण होते. ओढयामध्ये वाहून गेलेली ईरटीका गाडी ओढ्याच्या काही अंतरावर असलेल्या मंदिराच्या बांधकामाना लागून थांबली.
Rescue operation in Wadshinge, Madha Taluka, after Ertiga car was swept away in stream.

Rescue operation in Wadshinge, Madha Taluka, after Ertiga car was swept away in stream.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-किरण चव्हाण, माढा

माढा : माढा तालुक्यातील वडशिंगे येथील ओढ्यात इरटिगा कार वाहून गेली असून सोमवारी (ता. २२) रात्री दीडच्या सुमारास वडशिंगे येथील ग्रामस्थांनी स्वतःच्या धोक्यात घालून या पाच जणांना वाचवले.

Loading content, please wait...
rain
car
district
accident case
flood hit villages
madha taluka
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com