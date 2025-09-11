सोलापूर

Public Security Bill: 'सोलापुरात जनसुरक्षा विधेयकाची केली होळी'; महाविकास आघाडीकडून मोर्चा, राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणा

Solapur Witnesses Protest March: महाविकास आघाडीच्या राज्यव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून सोलापूरमध्ये निषेध मोर्चा काढण्यात आला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून पार्क चौकातून सिद्धेश्वर मंदिर मार्गे पूनम गेट येथे हा मोर्चा जाहीर सभेत परिवर्तित झाला.
MVA leaders in Solapur burn Public Security Bill copies during a protest march against the state government.

सोलापूर : जनसुरक्षा विधेयक म्हणजे जनतेला असुरक्षित करणारे विधेयक आहे. त्यामुळे या विधेयकाला अस्तित्वात येऊ देणार नाही, असा इशारा महाविकास आघाडीतर्फे काढण्यात आलेल्या निषेध मोर्चात सर्वपक्षीय नेत्यांकडून देण्यात आला. यावेळी या जनसुरक्षा विधेयकाची होळी महाविकास आघाडीतर्फे करण्यात आली.

