Public Security Bill: 'सोलापुरात जनसुरक्षा विधेयकाची केली होळी'; महाविकास आघाडीकडून मोर्चा, राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणा

सोलापूर : जनसुरक्षा विधेयक म्हणजे जनतेला असुरक्षित करणारे विधेयक आहे. त्यामुळे या विधेयकाला अस्तित्वात येऊ देणार नाही, असा इशारा महाविकास आघाडीतर्फे काढण्यात आलेल्या निषेध मोर्चात सर्वपक्षीय नेत्यांकडून देण्यात आला. यावेळी या जनसुरक्षा विधेयकाची होळी महाविकास आघाडीतर्फे करण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या राज्यव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून सोलापूरमध्ये निषेध मोर्चा काढण्यात आला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून पार्क चौकातून सिद्धेश्वर मंदिर मार्गे पूनम गेट येथे हा मोर्चा जाहीर सभेत परिवर्तित झाला. या आंदोलनात 'जनसुरक्षा विधेयक हाणून पाडा, मोदी-शहा मुर्दाबाद, फडणवीस सरकार मुर्दाबाद' अशा घोषणा देण्यात आल्या..या निषेध आंदोलनात माकपचे माजी आमदार नरसय्या आडम, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष चेतन नरोटे, अशोक निंबर्गी, सुशील बंदपट्टे, शिवसेना ठाकरे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अजय दासरी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाचे सुधीर खरटमल, बळीराम साठे यांनी सहभाग नोंदवत निषेध केला. यावेळी विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम हे सरकार करत असल्याचा आरोप यावेळी केला..महाविकास आघाडी मजबूत आहे. यापुढे आंदोलनातून सरकारला आव्हान देणार असून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तरी आम्ही लढत राहू, असा इशारा आडम यांनी दिला.हा कायदा म्हणजे विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी व आंदोलने नियंत्रित करण्याचे अस्त्र ठरणार असल्याचे नरोटे यांनी सांगितले. अजय दासरी यांनी न्यायालयीन परवानगीची यंत्रणा मर्यादित ठेवून कार्यकारी यंत्रणेकडे जास्त अधिकार देणे धोकादायक असून हा अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला. आभार प्रदर्शन कॉ. युसुफ शेख (मेजर) यांनी व्यक्त केले.